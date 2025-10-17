Σάκοτα: «Να δείξουμε σεβασμό»

O Nτράγκαν Σάκοτα στάθηκε στο ματς της ΑΕΚ με την Καρδίτσα στη SUNEL Arena (16:00, 18/10).

Η ΑΕΚ συνεχίζει το σερί της σε όλες τις διοργανώσεις (4 συνεχόμενες νίκες), καθώς επικράτησε της Σολνόκι με 91-77 στη SUNEL Arena για το BCL και έκανε το 2/2 στην Ευρώπη. Η Ένωση έχει μπροστά της το Σάββατο (16:00) την αναμέτρηση κόντρα στην Καρδίτσα για τη Stoiximan GBL στη SUNEL Arena και ο Ντράγκαν Σάκοτα έβγαλε το καπέλο στην ομάδα του Παπανικολόπουλου.

«Το μυαλό μας πρέπει να… επιστρέψει στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Αντιμετωπίζουμε στο Γήπεδό μας μία ομάδα, που υπήρξε από τις ευχάριστες εκπλήξεις της περασμένης περιόδου. Η Καρδίτσα είναι και εφέτος όμως καλή ομάδα. Το δείχνει και στο BCL όπου αγωνίζεται.

Την αντιμετωπίσαμε σ’ ένα φιλικό ματς πριν από καιρό, αλλά ήταν στο πλαίσιο προετοιμασίας. Δεν θα έχει το αυριανό ματς καμία σχέση με το ματς του τουρνουά της Γλυφάδας. Τα κίνητρα είναι διαφορετικά, η προετοιμασία ενός αγώνα πρωταθλήματος είναι διαφορετική. Με λίγα λόγια, η Καρδίτσα είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας σ’ αυτή τη φάση, μετά τους δύο που είναι πιο μπροστά απ’ όλους μας, και θέλει μεγάλη προσοχή. Πρέπει να δείξουμε σεβασμό στην Καρδίτσα για να φτάσουμε στο στόχο μας», ήταν τα λόγια του.