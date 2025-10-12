Δείτε τα δύο σερί καλάθια του Σορτς προς το φινάλε της 2ης περιόδου στο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Το καλύτερο του ημίχρονο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κάνει ο Τι Τζέι Σορτς. Ο γκαρντ των πράσινων προσπαθεί να κρύψει και την απουσία του Ναν, εντυπωσιάζοντας με την απόδοση του κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ο θαυματουργός κοντός των πράσινων πέτυχε δύο διαδοχικά καλάθια προς το τέλος της δεύτερης περιόδου. Στην πρώτη περίπτωση έφτασε μέχρι μέσα και αφού έκανε fake πάσα, τελείωσε με αριστερό lay up. Στη δεύτερη βρήκε τον χώρο και εκτέλεσε από μέση απόσταση.

Δείτε τα καλάθια του