Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Διαδοχικά καλάθια από τον ασταμάτητο Σορτς και στο φινάλε της 2ης περιόδου (vid)
Το καλύτερο του ημίχρονο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κάνει ο Τι Τζέι Σορτς. Ο γκαρντ των πράσινων προσπαθεί να κρύψει και την απουσία του Ναν, εντυπωσιάζοντας με την απόδοση του κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
Ο θαυματουργός κοντός των πράσινων πέτυχε δύο διαδοχικά καλάθια προς το τέλος της δεύτερης περιόδου. Στην πρώτη περίπτωση έφτασε μέχρι μέσα και αφού έκανε fake πάσα, τελείωσε με αριστερό lay up. Στη δεύτερη βρήκε τον χώρο και εκτέλεσε από μέση απόσταση.
Δείτε τα καλάθια του
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.