Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων της ημέρας (12/10) για τη Stoiximan GBL και το κανάλι για την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Σήμερα Κυριακή (12/10) ξεκινά 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στις 19:00 με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.

Νωρίτερα (13:00) η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Πανιώνιο και στις 16:00 το Περιστέρι φιλοξενεί τη Μύκονο (ΕΡΤ2).

Το πρόγραμμα της ημέρας