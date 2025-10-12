Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε το ντέρμπι και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Stoiximan GBL
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων της ημέρας (12/10) για τη Stoiximan GBL και το κανάλι για την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Σήμερα Κυριακή (12/10) ξεκινά 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στις 19:00 με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.
Νωρίτερα (13:00) η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Πανιώνιο και στις 16:00 το Περιστέρι φιλοξενεί τη Μύκονο (ΕΡΤ2).
Το πρόγραμμα της ημέρας
- ΑΕΚ - Πανιώνιος (13:00, ΕΡΤ2)
- Περιστέρι - Μύκονος (16:00, ΕΡΤ2)
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (19:00, ΕΡΤ2)
@Photo credits: INTIME
