ΠΑΟΚ: «Ολοκληρώθηκε η αποστολή όλων των εγγράφων, σε εξέλιξη ο νομικός έλεγχος από την πλευρά Μυστακίδη»
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως ολοκληρώθηκε η αποστολή των εγγράφων, όσον αφορά τον οικονομικό και φορολογικό έλεγχο της ΚΑΕ, με σκοπό την εξαγορά της από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ό,τι ολοκληρώθηκε η αποστολή όλων των εγγράφων που ζητήθηκαν από την εταιρία ορκωτών ελεγκτών, που θα διενεργήσει τον οικονομικό και φορολογικό έλεγχο της ΚΑΕ, για λογαριασμό του κ.Αριστοτέλη Μυστακίδη.
Από τις 22 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία άνοιξε την πλατφόρμα η εταιρία των ορκωτών λογιστών, έχουν αποσταλεί περισσότερα από 1.000 αρχεία, προκειμένου ο οικονομικός έλεγχος να πραγματοποιηθεί με τον πλέον άρτιο και αποτελεσματικό τρόπο.
Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και ο νομικός έλεγχος, από τις νομικές υπηρεσίες που εκπροσωπούν τις δύο πλευρές.
Αντιλαμβανόμαστε την απολύτως λογική επιθυμία των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για πληροφόρηση. Προς αυτήν την κατεύθυνση καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η ενημέρωση να είναι λιτή, ουσιαστική και έγκυρη».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.