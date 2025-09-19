Κάραϊτσιτς: «Πρέπει να έχουμε υπομονή»
Ο Σέρβος τεχνικός του Άρη κατέγραψε τη σωστή αντίδραση της ομάδας του στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, όπως όμως και τον χαμηλό βαθμό ετοιμότητας. «Προφανώς δεν είμαστε στο επίπεδο που θέλω αλλά καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη αυτή την περίοδο. Ειδικά εμείς καθώς είμαστε μια πραγματικά καινούργια ομάδα. Πρέπει να έχουμε υπομονή, να πιστεύουμε στην καθημερινή πρόοδο. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Πάμε βήμα-βήμα. Από εκεί και πέρα, απολαμβάνω την καθημερινότητα στην ομάδα αλλά και στην Ελλάδα καθώς οι άνθρωποι είναι το ίδιο ζεστοί με τους Σέρβους», είπε στην κάμερα της ΕΡΤ.
