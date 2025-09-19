Ο Άρης επικράτησε του Περιστερίου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» με 72-79 στο πλαίσιο του τουρνουά στη μνήμη του Νίκου Φάσουρα και σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο οι δύο ομάδες έδειξαν το υψηλότατο επίπεδο ανετοιμότητάς του.

Ο Άρης μπορεί να κρατήσει την απόδοσή του στο 3ο δεκάλεπτο όταν συνδύασε την καλή άμυνα με το μπάσκετ συνεργασιών στην επίθεση. Όπως επίσης και την αντίδρασή του στα τελευταία λεπτά του αγώνα όταν το Περιστέρι πλησίασε στο σκορ. Η δε ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου μπορεί να πράξει το ίδιο για τη δεύτερη περίοδο. Κορυφαίος παίκτης του γηπέδου ήταν ο Μπράις Τζόουνς καθώς ο Αμερικανός γκαρντ συνδύασε τη δημιουργία για τα… χέρια του Ινόκ με την εκτελεστική δεινότητα, ειδικά εκεί που κρίθηκε ο αγώνα.

Μέσα από τα μακρινά σουτ του Κουλμπόκα, ο Άρης είχε τον έλεγχο του σκορ (6-13, 6’) στο πρώτο δεκάλεπτο μετρώντας όμως αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ κοντών-ψηλών. Το Περιστέρι ήταν μονοδιάστατο στον τρόπο έκφρασής του στην επίθεση καθώς επιδίωξε να βρει πόντους μόνο μέσα από προσπάθειες τριών πόντων, αρκετές εξ’ αυτών ήταν βεβιασμένες (13-17, 10’).

Η διαφορά έφτασε στη μέγιστη τιμή της (13-22) στις αρχές της δεύτερης περιόδου αλλά το Περιστέρι απάντησε με επιμέρους σκορ 20-9 έως το τέλος του ημιχρόνου. «Χτύπησε» στα βαριά πόδια του Ινόκ (σ. σ. φορτώθηκε νωρίς με τρία φάουλ) βρίσκοντας πόντους μέσα από συνεργασίες δύο παικτών, βελτιώνοντας παράλληλα και την άμυνά του (28-27, 18'). Ο Άρης είχε κακή λειτουργία στην επίθεση παρά τις επιπλέον επιθέσεις που του πρόσφεραν τα διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ του Άλεξ Αντετοκούνμπο. Συνεργασίες στην επίθεση δεν βγήκαν, ενώ ο Μπριν Φορμπς ήταν άστοχος στις προσπάθειές του (33-31ημ.).

Ο Άρης διατήρησε την καλή επαφή με το καλάθι από μακρινή απόσταση (6/13) με τους Τζόουνς, Κουλμπόκα. Καθώς και ο Ίνοκ ήταν αποτελεσματικός στις προσπάθειες του έτσι ανέτρεψε το σκορ (37-44, 25') καθώς το Περιστέρι είχε 1/15 προσπάθειες τριών πόντων. Εκεί ο Νίκολς έδωσε λύσεις στους γηπεδούχους όπως και ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς (47-48). Ο Άρης είχε καλή αντίδραση (επιμέρους σκορ 2-11) και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με μια εύστοχη βολή του Νίκολς (50-59).

Ο Μπριν Φορμπς βρήκε τους πρώτους πόντους του στο παιχνίδι από τη γραμμή των βολών και μετά από 33 αγωνιστικά λεπτά αλλά η επίμονη προσπάθεια ουσιαστικής εισόδου του στο παιχνίδι δεν οδήγησε πουθενά. Το Περιστέρι βελτίωσε την άμυνά του, μετά τους 28 πόντους που δέχθηκε στο 3ο δεκάλεπτο, και πλησίασε σε απόσταση αναπνοής (63-64, 35'). Ο Μπράις Τζόουνς έβγαλε και πάλι τα κάστανα από τη φωτιά για τον Άρη με πέντε διαδοχικούς πόντους (65-71, 38'), για να ακολουθήσει το πρώτο εύστοχο σουτ του Φορμπς έπειτα από οκτώ άστοχες προσπάθειες. Το Περιστέρι αντέδρασε αλλά ένα έμμεσο τρίποντο του Ίνοκ έριξε τους τίτλους τέλους.

Τα δεκάλεπτα: 13-17, 33-31, 50-59 , 72-79