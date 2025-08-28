Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη διάθεση του συνόλου των εισιτηρίων διαρκείας που τέθηκαν προς διάθεση, στην πραγματικότητα όμως, πλησιάζει και σ’ ένα ακόμη ρεκόρ το οποίο αφορά τα εμπορικά έσοδα της εταιρίας από τη σεζόν που ακολουθεί.

Τρία στοιχεία προσθέτουν αξία στη χθεσινή (28/8) ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης βάσει της οποίας έγινε γνωστή η διάθεση του συνόλου των καρτών διαρκείας που τέθηκαν προς διάθεση. Καταρχήν το αυτονόητο. Είναι η πρώτη φορά σε βάθος δεκαετιών που οι «κίτρινοι» διαθέτουν (τουλάχιστον) 3.000 εισιτήρια διαρκείας και φυσικά αυτός ο αριθμός στοιχειοθετεί ρεκόρ. Μάλιστα, αυτό συνδυάζεται με μια αίσθηση η οποία είναι διάχυτη στη Θεσσαλονίκη και εκφράστηκε από τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας της ΚΑΕ Άρης, Αντώνη Γκάτζιο, στον ραδιοφωνικό σταθμό 102FM βάσει της οποίας… «πιστεύω ότι ακόμη και τέσσερις χιλιάδες εισιτήρια διαρκείας να ήταν προς διάθεση, θα εξαντλούνταν».

Το δεύτερο στοιχείο σχετίζεται με το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της έναρξης διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας έως και το sold out που ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Στις 23 Ιουλίου άρχισε η έναρξη, χθες (27/8) ανακοινώθηκε το sold out και στην πραγματικότητα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα είχε «πουληθεί» το 90% των σχετικών καρτών. Το τρίτο στοιχείο σχετίζεται με την αύξηση της τιμής του εισιτηρίου διαρκείας το οποίο προφανέστατα δεν αλλοίωσε το επίπεδο αφοσίωσης των φίλων του Άρη στην ομάδα. Και ο λόγος είναι εξίσου προφανής. Υπάρχει όραμα. Αυτή είναι η τροφή που χρειάζεται κάθε φίλαθλος. Το όραμα κατευθύνει τη σκέψη του.

Το sold out χαρακτηρίζεται αναμενόμενο και στην πραγματικότητα είχε προβλεφθεί από τους ανθρώπους της ΚΑΕ στην επίσημη παρουσίαση της νέας διοίκησης. Τότε μάλιστα είχε σημειωθεί η πρόθεση διάθεσης επιπλέον 500 εισιτηρίων διαρκείας σε περίπτωση που εξαντλούνταν οι 3.000 κάρτες. Αυτή η σκέψη δεν αναφέρθηκε τυχαία, ίσα-ίσα που οι επιτελείς της ΚΑΕ ήταν βαθιά πεπεισμένοι για το επίπεδο ανταπόκρισης του κόσμου. Προς το παρόν πάντως, το πιθανότερο είναι να μην υλοποιηθεί ούτως ώστε να μη συρρικνωθεί περαιτέρω ο αριθμός των εισιτηρίων πόρτας τα οποία αφορούν και τους φίλους της ομάδας η οποία έρχονται από την περιφέρεια.

Πέραν όμως του ρεκόρ διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας, η ΚΑΕ Άρης πλησιάζει και σε μια άλλη κορυφαία επίδοση καθώς τα εξασφαλισμένα έσοδα της από τις εμπορικές συμφωνίες μπορούν να συγκριθούν μόνο με τη σεζόν 2007-08, στην εποχή της οικονομικής ευμάρειας της χώρας. Προφανώς έπαιξαν τον ρόλο τους τα αυξημένα έσοδα από τις κάρτες διαρκείας, εντούτοις, πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι μεγαλύτερη αξία έχουν οι εμπορικές συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί. Ο συγκεκριμένος κύκλος δεν έχει κλείσει, ίσα-ίσα που η διαφαινόμενα υψηλότατη πληρότητα στους εντός έδρας αγώνες καλλιεργεί τις προϋποθέσεις γι’ ακόμη περισσότερα έσοδα μέσα από το διαφημιστικό κομμάτι.