Ο Άρης μπαίνει με ενθουσιασμό στη νέα εποχή του, καθώς οι φίλαθλοι της ομάδας εξάντλησαν τα 3.000 εισιτήρια διαρκείας, δείχνοντας την τεράστια στήριξή τους ενόψει της σεζόν που ξεκινά.

Ο Άρης γνωστοποίησε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας, καθώς οι φίλοι της ομάδας προμηθεύτηκαν και τα 3.000 διαθέσιμα.

Η νέα εποχή με την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και την παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από την ανταπόκριση του κόσμου. Οι «κίτρινοι» ανακοίνωσαν το sold out στα διαρκείας, με την ατμόσφαιρα να προμηνύεται ιδιαίτερα «καυτή» τη σεζόν που έρχεται.

Η ανακοίνωση

«Ευχαριστούμε από καρδιάς τους 3.000 φίλους της ομάδας οι οποίοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2025-26.

Πάμε να ζήσουμε μαζί το φετινό «ταξίδι»!».