Η Μύκονος προχώρησε στην απόκτηση ενός ακόμη παίκτη ενόψει της σεζόν 2025-26 καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Σιδηροηλία.

Ένας ακόμη παίκτης θα στελεχώσει το ρόστερ της νεοφώτιστης στην Stoiximan GBL καθώς προχώρησε στην απόκτηση του Γιάννη Σιδηροηλία, ο οποίος τη περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην ΧΑΝΘ. Μάλιστα έχει εμπειρία από την GBL καθώς έχει φορέσει τη φανέλα του Άρη, απ' όπου και πραγματοποίησε τα πρώτα μπασκετικά του βήματα.

Η ανακοίνωση της Μυκόνου

«Η Μύκονος ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη συμφωνία με τον Γιάννη Σιδηροηλία για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Ο Γιάννης Σιδηροηλίας γεννήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2001 στη Θεσσαλονίκη, έχει ύψος 1,97 μ. και αγωνίζεται ως γκαρντ-φόργουορντ. Την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της ΧΑΝΘ, μετρώντας 8 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ και 0,7 κλεψίματα σε 23 συμμετοχές στην Elite League, με μέσο όρο σχεδόν 24 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Ξεκίνησε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στον Άρη, με τον οποίο κατέκτησε ένα Πρωτάθλημα Παίδων και δύο Πρωταθλήματα Εφήβων (Ε.ΚΑ.Σ.Θ.). Το 2019 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη, πραγματοποιώντας παράλληλα και τις πρώτες του εμφανίσεις στη Stoiximan GBL.

Τον Ιανουάριο του 2023 μετακόμισε στον Κόροιβο με χρήση διπλού δελτίου, όπου είχε 5,7 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 22 παιχνίδια. Τη σεζόν 2023/24 ξεκίνησε αγωνιζόμενος στη National League 1 με την Αρετσού Καλαμαριάς και στη συνέχεια επέστρεψε στην Elite League με τον Χαρίλαο Τρικούπη, καταγράφοντας 6,1 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 15 αγώνες.

Μετά την περσινή του παρουσία στη ΧΑΝΘ, ο Γιάννης Σιδηροηλίας εντάχθηκε στη Μύκονο και συμμετέχει ήδη στην προετοιμασία της ομάδας, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Βαγγέλη Ζιάγκου ενόψει της ιστορικής πρώτης συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.

Η Μύκονος καλωσορίζει τον Γιάννη Σιδηροηλία και του εύχεται μια εξαιρετική σεζόν με την ομάδα μας!»