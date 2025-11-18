Μανωλόπουλος: «Η ομάδα δεν έχει “ταβάνι” και θα προσπαθεί να βελτιώνεται μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου»

Ο Team Manager της Μυκόνου, Σωτήρης Μανωλόπουλος, μίλησε στο WEB Radio της ΕΟΚ, έπειτα από τη νίκη της νησιώτικης ομάδας επί του Πανιώνιου με 86-77, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.

Ο Σωτήρης Μανωλόπουλος, ο Team Manager της Μυκόνου, μίλησε στο Web Radio της ΕΟΚ, για τις σημαντικές νίκες της νησιώτικης ομάδας, καθώς και για τις φιλοδοξίες ενόψει της συνέχειας της χρονιάς στη Stoiximan Basket League.

Η Μύκονος βρήκε την τρίτη της νίκη στη σεζόν κόντρα στον Πανιώνιο με 86-77 και συνεχίζει με φιλοδοξίες, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη νίκη επί του Πανιωνίου: «Είμαστε ανακουφισμένοι, ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό ματς. Αρχικός μας στόχος είναι διαφυλάξουμε το “σπίτι” μας. Πρέπει να κάνουμε όσες περισσότερες νίκες εντός έδρας γίνεται και να διαφυλάξουμε το μεγάλο “διπλό” που πετύχαμε στο “Ιβανώφειο”. Η ομάδα είναι καινούργια και κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Το ματς με τον Πανιώνιο είχε τον τίτλο του “τελικού” και για τις δύο ομάδες».

Για τη φιλοσοφία της ομάδας: «Αν αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και χαλαρώσουμε, θα χάσουμε τον δρόμο μας. Όλες οι ομάδες έχουν κάνει αλλαγές, έχουν ενισχυθεί και διορθώνουν τα λάθη του καλοκαιριού. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Όπως είπε σωστά ο κόουτς Ζιάγκος, κανείς δε σώθηκε, πήρε πρωτάθλημα ή μπήκε στα play-offs από τον Νοέμβριο. Οτιδήποτε άλλο θα μας αποπροσανατολίσει και θα μας χαλάσει το μυαλό».

Για το επερχόμενο (22/11) παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό: «Με τον Ολυμπιακό ήταν μία διαφορετική συνθήκη, ήταν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας. Ό,τι δημιουργήθηκε και σχεδιάστηκε δοκιμάστηκε εκεί. Το τεστ το περάσαμε με… άριστα. Τώρα με τον Παναθηναϊκό θα γίνει κάτι ανάλογο. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει sold-out σε λίγα λεπτά. Είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι και με περισσότερη αυτοπεποίθηση, αναφέρομαι στο εξωαγωνιστικό κομμάτι. Πήραμε τα εύσημα από τον Ολυμπιακό, το ίδιο θα περιμένουμε και από τον Παναθηναϊκό σαν ανταμοιβή».

Για τη συνέχεια της χρονιάς: «Θα πω κάτι κλισέ, αλλά αντιπροσωπεύει πλήρως τη φιλοσοφία του κόουτς Ζιάγκου. Η ομάδα δεν έχει “ταβάνι” και θα προσπαθεί να βελτιώνεται μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Κανείς δε σώθηκε τον Νοέμβριο. Θυμηθείτε τι έγινε με το Λαύριο πέρυσι. Μέχρι να φτάσουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε, θεωρώ ότι κανείς δεν πρέπει να θεωρείται ασφαλής. Θα κάνει τεράστιο λάθος κάποιος αν χαλαρώσει. Με τον επαγγελματισμό και τη φιλοδοξία του ο προπονητής μας δε θα το κάνει αυτό. Βάλαμε έναν στόχο, είμαστε νεοφώτιστη ομάδα, αλλά μεγάλος μας στόχος είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα παιχνίδια. Πρέπει να προστατεύσουμε την έδρα μας, αλλά στόχος είναι να είμαστε σε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικοί».

Για τη φιλοδοξία του συλλόγου: «Εγώ δεν κατάγομαι από εδώ, όμως έχω καταλάβει τα τελευταία χρόνια ότι είναι η φιλοσοφία και της Μυκόνου αυτή. Αν κάνεις κάτι, κάνε το καλά, όπως και στον τουρισμό. Έχει γίνει η ναυαρχίδα του τουρισμού και είναι από τους καλύτερους προορισμούς παγκοσμίως. Νομίζω έτσι προσπαθούν και οι άνθρωποι της ομάδας να κάνουν κάτι καλό, γι’ αυτό βλέπετε ένα γήπεδο “στολίδι” και καινούργιες ιδέες. Ό,τι μπορούν να κάνουν με τις οικονομικές δυνατότητες τους, θα το κάνουν για να έχουν όλοι να μιλήσουν για το νησί και την ομάδα».

Για την εμπιστοσύνη που δείχνει η ομάδα στον Βαγγέλη Ζιάγκο: «Ο κόουτς είναι δύο χρόνια εδώ, είχε πέρυσι μία τεράστια επιτυχία και ξεκίνησε με ένα μεγάλο “διπλό” στην έδρα του Ηρακλή. Έχουμε πάρει τις νίκες που πρέπει και η πορεία είναι άκρως πετυχημένη. Η φιλοσοφία της διοίκησης είναι διαφορετική. Υπάρχει σεβασμός στους ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά στην ομάδα, δείχνουν εμπιστοσύνη σε αυτούς που προσφέρουν. Υπάρχει μία φιλοσοφία τέτοια που έχει κερδίσει ο κόουτς τον σεβασμό της διοίκησης του κόσμου. Πρώτα θα φύγουμε εμείς και τελευταίος ο κόουτς Ζιάγκος».

Για τον ανταγωνισμό του πρωταθλήματος: «Η εξαίρεση των δύο “αιωνίων” υπήρχε πάντα. Το παράξενο φέτος είναι ότι οι ομάδες που επένδυσαν εμφανίστηκαν ανέτοιμες στην αρχή, όπως ο Άρης και ο Πανιώνιος. Έκαναν ήττες που το καλοκαίρι θεωρούνταν εκτός προγράμματος. Αυτό άλλαξε πολύ την αρχική σκέψη που είχε κάποιος για το ποια παιχνίδια θα στοχεύσει και το πόσες νίκες θα κάνει. Αυτό δεν είναι καθόλου αρνητικό σχετικά με την αίγλη του πρωταθλήματος. Όπως έλεγα και σαν παίκτης, κάθε χρόνο τα τελευταία 12-15 χρόνια, πάντα υπάρχει μία ευχάριστη και μία δυσάρεστη έκπληξη».

Για τον ρόλο του ως Team Manager: «Δε σας κρύβω ότι μού αρέσει πολύ. Οι εντυπώσεις που έχω είναι ότι είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σαν πρώτη μου δουλειά είναι ιδανική. Στο πρώτο μου λάθος ο κόουτς Ζιάγκος θα με υποστηρίξει. Ο General Manager προσπαθεί να μου δείξει τη σωστή κατεύθυνση ώστε να εξελιχθώ. Υπάρχει άριστη συνεργασία σε ό,τι ζητήσουμε απ’ την ομάδα να έχουμε. Μου αρέσει, το απολαμβάνω και μένω κοντά στον χώρο που ξέρω και πέρασα τόσα πολλά χρόνια ως παίκτης. Δεν εξαρτώνται πράγματα από το χέρι σου. Θεωρητικά, όταν ξεκινήσει το παιχνίδι σταματάει η δουλειά σου, αλλά τότε είναι το πιο σημαντικό μέρος. Τότε όμως δε μπορούμε να επηρεάσουμε την έκβαση του αγώνα. Όταν είσαι πρώην παίκτης έχεις άγχος και είναι μεγαλύτερο».