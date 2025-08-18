Το Λαύριο ανακοίνωσε την ενίσχυσή του με τον σέντερ, Μάνο Ματαλιωτάκη για τη σεζόν 2025-26.

Πέρυσι αγωνίστηκε στο ξεκίνημα με τη Δόξα Λευκάδας, έχοντας 13.4 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ κατά μέσο όρο σε 30 λεπτά συμμετοχής. Μεσούσης της σεζόν ενσωματώθηκε στη Μύκονο, με την οποία κέρδισε την άνοδο στην GBL. Σε 15 αγώνες και 18 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο είχε 6,9 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Λαυρίου ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Μάνο Ματαλιωτάκη για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Ο νέος παίκτης της ομάδας μας γεννήθηκε στα Σφακιά στις 14 Ιανουαρίου 1994, έχει ύψος 2,02μ. και αγωνίζεται στη θέση του center.

Πρόκειται για έναν αθλητή με μεγάλη εμπειρία από την κατηγορία και στο παρελθόν έχει βοηθήσει ομάδες να κερδίσουν την άνοδο στην Greek Basketball League.

Τη σεζόν 2023-2024 αγωνίστηκε στη Greek Basketball League με τη φανέλα της ΑΕΚ, μετρώντας 7 συμμετοχές.

Άνοδο πανηγύρισε και ως παίκτης του Ψυχικού τη σεζόν 2021-2022 έχοντας 10,7 πόντους και 6,3 ριμπάουντ με κάτι λιγότερο από 60% ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα!

Ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού το 2010, υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδας στους έφηβους το 2012, ενώ έχει αγωνιστεί με επιτυχίες σε Κρόνο Αγίου Δημητρίου, Πρωτέα Βούλας, Έσπερο Καλλιθέας, Παγκράτι, Χαρίλαο Τρικούπη και Πανερυθραϊκό.

Η ΚΑΕ Λαυρίου καλωσορίζει τον Μάνο στην οικογένειά της και του εύχεται καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία και επιτυχίες!»