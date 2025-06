Λεσόρ: «Πώς λες "γαμ@@ την Τουρκία", ενώ την περασμένη βδομάδα ήσουν πιο Τούρκος κι απ’ τους οπαδούς της Φενέρ»;

Ο Ματίας Λεσόρ απάντησε στα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στον δεύτερο τελικό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τους οπαδούς του Ολυμπιακού και έκαναν έξαλλο τον Εργκίν Αταμάν.

Ο Ματίας Λεσόρ σχολίασε τα συνθήματα που ακούστηκαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τους οπαδούς του Ολυμπιακού και έκαναν έξαλλο τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος έκανε λόγο για τσίρκο!

Ο Τούρκος κόουτς ξέσπασε για τα υβριστικά συνθήματα κατά της Τουρκίας, του Παναθηναϊκού και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, εξηγώντας χαρακτηριστικά: «Μπορείς να βρίζεις κάποιον μεμονομένα ή την ομάδα, αλλά δεν μπορείς να στοχοποιείς μία χώρα. Δε μπορείς να στοχοποιείς την Τουρκία».

«Πώς γίνεται να λες "γαμ@@ την Τουρκία", ενώ μόλις την περασμένη βδομάδα ήσουν πιο Τούρκος και από τους οπαδούς της Φενέρ; Νόμιζα πως ήσασταν cool» ήταν η ανάρτηση του Γάλλου σέντερ στο Twitter για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, σχολιάζοντας τη συμπεριφορά τους στον ημιτελικό του Final Four στο Άμπου Ντάμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε.

How you say fuck turkey but last week you was more Turkish then fener fans 😂😂😂😂😂😂 I thought yall was cool