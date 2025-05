Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Game 3 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (4/6, 21:00).

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά το 80-68 επί του Ολυμπιακού στο Game 1 και πλέον η σειρά μεταφέρεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το βράδυ της Κυριακής (1/6, 21:00, LIVE από το Gazzetta).

Σε κάθε περίπτωση, το ΟΑΚΑ θα είναι κατάμεστο στο Game 3 αφού η «πράσινη» ΚΑΕ ενημέρωσε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το τρίτο ματς της σειράς των τελικών με τους Πειραιώτες.

Έτσι ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του θα έχουν τη μαζική στήριξη των οπαδών τους στο τρίτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧. 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡. ☘️🔥



Game 3 = Packed OAKA.



A massive thank you to all #PAOFans for making it happen once again.



Let’s get this home win together! 💪🏼#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp #StoiximanGBL pic.twitter.com/33NxYqXUpP