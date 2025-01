Πιτίνο για ατμόσφαιρα ΟΑΚΑ: «Μακράν η καλύτερη από οποιοδήποτε γήπεδο, σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα»

O Ρικ Πιτίνο αποθέωσε την ατμοσφαιρα του ΟΑΚΑ στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Για άλλη μια φορά ο Ρικ Πιτίνο φανέρωσε την αγάπη του για το τριφύλλι και τους φιλάθλους του, αφού ήταν προπονητής των πράσινων στο παρελθόν, αλλά και της Εθνικής Ελλάδος.

Ο θρύλος της προπονητικής και του NCAA με ανάρτηση του στα social media, αποθέωσε την ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ στο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

«Η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ, η έδρα του Παναθηναϊκού, είναι μακράν η καλύτερη από οποιοδήποτε μέρος, οποιοδήποτε γήπεδο, σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Το πάθος τους είναι κάτι που πρέπει να δεις. Αν κάποιος επισκεφτεί την Αθήνα, βάλτε το στη λίστα σας. Δεν θα το πιστέψετε», έγραψε.

The atmosphere at OAKA, home of Panathinaikos, is by far the best of any place, any arena, in any league. Their passion is something to behold. If anyone visits Athens, put it on your buckets list. You will not believe it!