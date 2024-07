Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε τον Μάντας Ρουμπσταβίτσιους που όμως πήγε δανεικός στη Λιετκαμπέλις.

Συνεχίζει τις κινήσεις η Ζάλγκιρις. Η ομάδα από το Κάουνας έκανε δικό της τον Μάντας Ρουμπσταβίτσιους και τον έστειλε δανεικό στη Λιετκαμπέλις. Τη σεζόν που πέρασε, αγωνίστηκε στη Νέα Ζηλανδία στους Μπρέικερς, όπου είχε 9,5 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ κατά μέσο όρο.

Η Ζάλγκιρις πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράιαντ Ντάνστον που υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Επίσης έχει πάρει τόσο τον Μπραζντέικις που επέστρεψε από τον Ολυμπιακό, αλλά και τον Σμάιλαγκιτς.

Zalgiris has signed a long-term contract with well-know Mantas Rubstavicius, who will join 7bet-Lietkabelis on a one-year loan. 🤝 pic.twitter.com/r9eD9vz3jV