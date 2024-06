Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για τον πρώτο τελικό της Stoiximan Basket League και εξηγεί ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR ναι μεν έχασε από τον Ολυμπιακό και απώλεσε το αβαντάζ της έδρας, αλλά στην ουσία δεν χάθηκε καθώς η σειρά είναι μεγάλη και φέτος έχει μάθει να παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Παράδειγμα; Η σειρά με τη Μακάμπι...

Ακούστηκε, συζητήθηκε, σχολιάστηκε. Προκάλεσε απορία και προβληματισμό. Αναφέρομαι σε ένα ερώτημα που υπήρχε στις τάξεις των «αιωνίων» και πολύ περισσότερο στην πλευρά του πρωταθλητή Ευρώπης, Παναθηναϊκού. Ποιο ήταν αυτό; Η διαχείριση των έντονων συναισθημάτων μετά από την μπασκετική κορύφωση στο Βερολίνο με την κατάκτηση της Euroleague.

Το είχα εξηγήσει και στο αμέσως προηγούμενο άρθρο μου. Δεν θα ήταν εύκολο για τον Παναθηναϊκό να αντεπεξέλθει στον 1ο τελικό. Καθόλου. Αφενός, και ασχέτου αποτελέσματος στο Βερολίνο, οι περισσότεροι παίκτες των «πρασίνων» δεν ήταν μαθημένοι από τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή να πρέπει να βάλουν σε μια τάξη και σε μια σειρά σκέψεις και συναισθήματα ύστερα από το μεγαλύτερο ραντεβού του διασυλλογικού μπάσκετ στην Ευρώπη.