O Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει την τελευταία πράξη του Top-6 στην Stoiximan Basket League, που φέτος γιορτάζει την τριπλή εκπροσώπησή της σε ένα ευρωπαϊκό Final 4. Τα 33 λεπτά του Σαμοντούροφ, η λήξη συναγερμού με Πετρούσεφ, το δίλημμα του Μπαρτζώκα και η υπόθεση Σπανούλη στο Περιστέρι.

Ακούω και διαβάζω πολλά τις τελευταίες μέρες για τον άτυπο 3ο γύρο του πρωταθλήματος, τον οποίο λάνσαρε φέτος ο ΕΣΑΚΕ και πολλοί είναι αυτοί που προτρέχουν και βιάζονται να ασκήσουν αρνητική κριτική για τα αχρείαστα έξτρα παιχνίδια, για το ότι αυτά πρέπει να προκύπτουν από ένα format 14 ομάδων και όχι 12, αλλά και για την έλλειψη βαθμολογικού ενδιαφέροντος των περισσότερων αγώνων.

Κατά την άποψή μου, η εφετινή καινοτομία θα είχε μεγάλη επιτυχία και τα σχόλια θα ήταν πολύ θετικά, αν η μάχη της πρωτιάς, της παραμονής (ο Απόλλων είχε σχεδόν «πέσει» από την regular season) και της 3ης θέσης, δεν είχαν κριθεί από την κανονική περίοδο και τόσο το Top-6, όσο και τα play out, είχαν μεγαλύτερη βαθμολογική επίδραση.

Άλλωστε, αν ο Ολυμπιακός νικούσε στο τελευταίο ντέρμπι μέσα στο ΟΑΚΑ, το χθεσινό (13/05) ματς Άρη-Παναθηναϊκού θα είχε χαρακτήρα τελικού για την πρωτιά και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play off.

Επίσης, έτσι όπως έχουν (ορθώς) διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην Stoiximan Basket League, ο αριθμός των 12-13 ομάδων είναι ο ανώτατος εκείνων που μπορούν να τις συγκεντρώσουν. Το γεγονός ότι, τα δύο τελευταία χρόνια, μόλις μία εκ των δύο ομάδων που προβιβάζεται από την Α2 Κατηγορία καταφέρνει να συμμετάσχει στην επαγγελματική λίγκα, κάτι λέει!

Αν κάτι πρέπει να αλλάξει και προσυπογράφω το περιεχόμενο των άκρως to the point δηλώσεων που έκανε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, για την διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων σε όλη την διάρκεια των play off της Εuroleague (για να εξυπηρετηθούν οι «αιώνιοι αντίπαλοι»), είναι το παραπάνω «καθεστώς»!

Το ελληνικό πρωτάθλημα κάνει συνεχή βήματα προς τα εμπρός, σε επίπεδο χορηγικό και οργανωτικό, σε επίπεδο συνεννόησης των παραγόντων, τα έσοδα είχαν ανοδική τροχιά φέτος και θα έχουν και του χρόνου, ενώ η μεθοδική δουλειά που γίνεται στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής, επιβραβεύεται και διαφημίζεται με τις τρεις ομάδες που έδωσαν (Περιστέρι) και θα δώσουν (Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός) στις δύο μεγαλύτερες γιορτές του ευρωπαϊκού μπάσκετ (τα Final 4 της Euroleague και του BCL).

Αν θέλουμε, όμως, να πλησιάσουμε την λίγκα ACB, θα πρέπει όλοι οι φορείς (ΕΣΑΚΕ και ΕΟΚ βρίσκονται σε πολύ καλό «φεγγάρι» σε επίπεδο συνεργασίας) και πρωτίστως οι δύο μεγάλοι («πράσινοι» και «ερυθρόλευκοι»), να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να φτιάξουν ένα καλεντάρι, που δεν θα είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους. Με γνώμονα το πως θα μειώσουν τις πιθανότητες για να μην χάσουν κάποιο από τα λεγόμενα «εκτός προγράμματος» ματς. Γιατί και η ήττα είναι μέσα στο πρόγραμμα...

Φέτος, βέβαια, τα πράγματα ήταν λίγο πολύπλοκα. Γιατί υπήρχε η οδηγία της παγκόσμιας ομοσπονδίας για να τελειώσουν όλα τα πρωταθλήματα μέχρι τις 17 Ιούνη (λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων) και ειδικότερα «στα δικά μας χωράφια», η επιθυμία της ομοσπονδίας να εξοικονομηθεί λίγος περισσότερος χρόνος.

Ώστε να πάρουν μία-δύο ανάσες οι διεθνείς παίκτες και εν συνεχεία να αρχίσει έγκαιρα η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας για το προολυμπιακό τουρνουά. Κάτι που δεν διαφαίνεται εύκολο να συμβεί γιατί εν μέσω των play off της Euroleague συνέπεσε και το Πάσχα! Με αποτέλεσμα να συμπληρώσουμε σχεδόν 25 μέρες διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ας το δούνε, λοιπόν, καλύτερα όλοι εμπλεκόμενοι στην διάρκεια της off season και ας καταρτίσουν έναν καλύτερο σχεδιασμό για του χρόνου. Γιατί στη νέα σεζόν, τα «παράθυρα» της FIBA για το Eurobasket 2025 θα είναι δύο, ενώ πρέπει να υπολογιστεί και το θέμα της ξεκούρασης των παικτών, αλλά και εκείνο του σεβασμού ως προς τις υπόλοιπες ομάδες.

Γιατί, φερ’ ειπείν, στην Ισπανία, η Ρεάλ, η Μπάρτσα και η Μπασκόνια να παίζουν κανονικά τα Σαββατοκύριακα εν μέσω των play off κι εμείς να παρκάρουμε τις υπόλοιπες ομάδες, δείχνοντας μηδαμινό σεβασμό στην προσπάθειά τους; Τροφή για σκέψη και συζήτηση...

Παναθηναϊκός: O κωδικός "Σάμο" και η αξία του διδύμου Σλούκα-Ναν!

Στο κλειστό του ΟΑΚΑ, σε πρώτη φάση και στο “Nick Galis Hall” σε δεύτερη, οι «πράσινοι» έπαιξαν με απουσίες και στο ρελαντί και παρ’ όλα αυτά πέτυχαν το ζητούμενο που ήταν η διατήρηση του νικηφόρου σερί. Η δύσκολη νίκη (90-82) επί του ανεβασμένου Προμηθέα (15-11) και η εύκολη (80-68) επί του αποσυντονισμένου Άρη (13-14), είχαν κοινό παρονομαστή τους απόντες (με σημαντικότερο τον Σλούκα) και τις δύο αδιάφορες εμφανίσεις του Κέντρικ Ναν (μ.ο. 7,0π., 3,5ασ. & 2,5λ. με 4/7 σουτ σε 19’).

Σε γενικές γραμμές, η κοινή παρουσία των δύο βασικών guard του «τριφυλλιού» στο παρκέ, είναι το στοιχείο που καθιστά την ομάδα του Εργκίν Αταμάν άκρως ανταγωνιστική και την ανεβάζει στο υψηλότερο επίπεδο. Και αυτό φάνηκε στα πιο κρίσιμα παιχνίδια της κανονικής περιόδου στην Euroleague πρωτίστως αλλά και του πρωταθλήματος (ειδικότερα στον 2ο γύρο και των δύο διοργανώσεων) και φυσικά στα play off.

Ωστόσο, θεωρώ ότι ο εφετινός Παναθηναϊκός (26-1) με άλλον playmaker αντί του Σλούκα, δεν θα είχε την ίδια επιτυχία, όσο καλύτερα και αν έπαιζε ο Ναν. Γι’ αυτό και εξεπλάγην από την επιλογή του 34χρονου διεθνούς point guard στην 2η καλύτερη πεντάδα της EL (ο πρώτος Ευρωπαίος που το πετυχαίνει με τρεις διαφορετικές ομάδες), έστω κι αν η ψηφοφορία βασίζεται σε ισόποσο ποσοστό στην συμμετοχή των φιλάθλων (25% σε media, αρχηγούς των ομάδων, προπονητές και φιλάθλους). Γι' αυτό, άλλωστε υπήρξε και μεγάλη κατακραυγή για το τελικό αποτέλεσμα από Τζέιμς, Κάνααν, Λάρκιν, Μονέκε, Ατάμαν και Γιαννακόπουλο.

Από ‘κει και πέρα, αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από την 9η και την 10η διαδοχική νίκη του «εξάστερου» στην Stoiximan Basket League, αυτά έχουν να κάνουν με την θαυμαστή συνέπεια που επιδεικνύει ο Δημήτρης Μωραϊτης (μ.ο. 10,0π., 1,5ασ. & 1,0κλ. με 5/10 τριπ.) σχεδόν όποτε παίρνει λίγο χρόνο συμμετοχής αρπάζοντας όλες τις ευκαιρίες από τα μαλλιά.

Θετικής μνείας αξίζει η εμφάνιση του Αλεξάντερ Μπαλτσερόφκι (17π., 9ρ. & 2κοψ. με 6/9 σουτ σε 28’) στο «Αλεξάνδρειο», που πήρε χρόνο λόγω της ξεκούρασης των βασικών (Λεσόρ και Μήτογλου έπαιξαν από 5 και 9 λεπτά αντίστοιχα) και της απουσίας του Αντετοκούνμπο.

Το μεγαλύτερο πρώιμο «κέρδος» που μπορεί να προκύψει για τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος από τον αγώνα της Θεσσαλονίκης, είναι τα πολύ θετικά σημάδια που άφησε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (6π., 7ρ., 2ασ. & 1κλ. με 3/4 σουτ σε 33’), στο πρώτο ματς που τον εμπιστεύτηκε ουσιαστικά ο προπονητής του και το οποίο ήρθε σε μία εποχή που το πήγαινε-έλα από το ΟΑΚΑ στο κλειστό της Ερυθραίας και τούμπαλιν έχει τελειώσει!

Το ότι ο 19χρονος power forward από τον Εύοσμο συνδυάζει το αυθεντικό ταλέντο, με το IQ, το μέγεθος και το mobility για έναν παίκτη ύψους 2,10, έχουν κατατεθεί από πολλούς και χιλιοειπωθεί. Από ένα σημείο και μετά, όμως, έρχεται η ώρα της δουλειάς στο γυμναστήριο για ενδυνάμωση από τον ίδιο (κάτι που ακόμη δεν φαίνεται), αλλά και της απόφασης από τον σύλλογο για το πλάνο που υπάρχει για εκείνον.

Από την παραπάνω άποψη, η χρησιμοποίηση του “Σάμο” για 33 λεπτά σε έναν αγώνα πρωταθλήματος και οι δηλώσεις του Αταμάν, που ακολούθησαν, δείχνουν ξεκάθαρα ότι ήδη προϋπάρχει της νέας σεζόν ένας σχεδιασμός για το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια το ελληνικό μπάσκετ.

Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ’ όλα όσα συνέβησαν χθες στο “Nick Galis Hall” και μάλλον τον δρόμο τον έδειξε ο εντελώς διαφορετικός χειρισμός που ακολουθήθηκε στην περίπτωση του Νεοκλή Αβδάλα. Αρκεί και ο ίδιος ο Αλέξανδρος να το πάρει αλλιώς, να ωριμάσει και να επενδύσει πάνω στα χαρίσματα με τα οποία προικίστηκε...

Ολυμπιακός: Η απόφαση του Μπαρτζώκα και το κίνητρο που δείχνει το +34 και η «κατοστάρα»!

Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να ήταν η τελευταία ομάδα που προκρίθηκε στο Final 4 της Euroleague, να υστερούν σε επιθετική ποιότητα από τις υπόλοιπες τρεις που θα διεκδικήσουν το εφετινό ευρωπαϊκό τρόπαιο και ειδικότερα στην Ρόδο να παρατάχθηκαν χωρίς τους Γουόκαπ, Λαρεντζάκη και Φαλ και να ανησύχησαν αρχικά με τον τραυματισμό του Πετρούσεφ (καθαρή η μαγνητική του τομογραφία), ωστόσο, η εικόνα που παρουσίασαν μέσα στις τέσσερις γραμμές, μόνο χαμόγελα θα έφερε στα χείλη του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αν εξαιρέσουμε το αναγνωριστικό πρώτο μέρος, στο οποίο ο Ολυμπιακός (24-3) προηγήθηκε με +14 (19-33 στο 13'06”), αλλά οι γηπεδούχοι πλησίασαν σε 37-45 στην ανάπαυλα, οι Πειραιώτες (Πίτερς 20π., 4ρ. & 7ασ. με 4/5 τριπ.) βγήκαν από τα αποδυτήρια με το πόδι πατημένο στο γκάζι!

Το επιμέρους σκορ 9-32, το οποίο «έτρεξαν» στα πρώτα οκτώ λεπτά της 3ης περιόδου, έδειξε περίσσεια συγκέντρωσης στην άμυνα (4/14 σουτ οι Ροδίτες) και μεγάλη διάθεση στην επίθεση (9 ασίστ, 6/8 δίπ. & 5/8 τριπ. στο ίδιο διάστημα), ενώ η 2η εφετινή «κατοστάρα» (100-66) στο ίδιο γήπεδο (102-59 στο ματς του 1ου γύρου) απέναντι στον επίσης ελλιπή Κολοσσό (10-17), φανερώνει αυξημένο κίνητρο και καλή ψυχολογία.

Αν σε όλα τα παραπάνω, προσθέσουμε την επίδραση που συνήθως έχει σε ένα «μπαρουτοκαπνισμένο» σύνολο, η απουσία ερυθρόλευκου παίκτη από τις δύο καλύτερες πεντάδες της Euroleague (o Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα του Final 4 που δεν έχει εκπρόσωπό του), τότε αντιλαμβάνεστε όλη η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι... βούτυρο στο ψωμί των δευτεραθλητών Ευρώπης!

Αν υπάρχει ένα ζήτημα που παραμένει εκκρεμές και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον από το «λιμάνι», αυτό έχει να κάνει με την απόφαση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον ξένο που θα αφήσει εκτός των play off. Η απόφαση που θα ληφθεί εντός της ημέρας, είναι πολύ δύσκολη και νομίζω ότι τελικό κριτήριό της θα έχει να κάνει με το μικρότερο δυνατό ρίσκο.

Αυτός, ίσως, είναι και ο λόγος που κατά την ταπεινή μου άποψη ο 58χρονος Έλληνας τεχνικός θα επιλέξει τελικά να απενεργοποιήσει τον πιο άπειρο, αλλά «πυραυλοκίνητο» Ράιτ, αντί του «μπαρουτοκαπνισμένου» και πολλάκις επιδραστικού στα «αιώνια» ντέρμπι, Κάνααν. Η επιστροφή του Μιλουτίνοφ, άλλωστε και το καλό πρόσωπο που έδειξε στα δύο τελευταία παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα μειώνει το ρίσκο... Ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια, τι σκέφτεται ο coach…

Προμηθέας: Άξιζε να νικήσει μία φορά το Περιστέρι!

Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», η εικόνα των φιλοξενούμενων μέσα στο παρκέ (το ίδιο συνέβη και 48 ώρες νωρίτερα στο ΟΑΚΑ, απλά ο αντίπαλός ήταν πολύ ισχυρότερος) έδειξε ότι η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου επηρεάστηκε ελάχιστα από την απόσταση των 25 ημερών, μετά την τελευταία αγωνιστική τους υποχρέωση.

Μπορεί ο 48χρονος τεχνικός να έχει απόλυτο δίκιο σε όλα όσα επεσήμανε (να «αγιάσει το στόμα του» και μακάρι να υπάρξουν κι άλλες ανάλογες φωνές), αλλά τηρουμένων των συνθηκών, η διαχείριση που έκανε και η συντήρηση-ξεκούραση που – κακά τα ψέματα – χρειάζονταν οι παίκτες του (εκτός από τα ταξίδια στο εξωτερικό, είχαν και την εγχώρια οδική μετακίνηση από και προς το αεροδρόμιο), φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την φρεσκάδα που παρουσίασαν απέναντι σε Παναθηναϊκό και Περιστέρι.

Ειδικότερα στην δυτικές συνοικίες κι ενώ προερχόταν από μία σκληρή μάχη, στην οποία έφερε τους «πράσινους» στα όρια τους (είχαν 46,4% με 13/28 τριπ. και πλησίασε στις δύο κατοχές 3,5 λεπτά πριν το τέλος), ο Προμηθέας (16-11) είχε ίσως την μεγαλύτερη διάρκεια ποιοτικής απόδοσης σε παιχνίδι μέσα στο 2024 (σε σχέση πάντα και με τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης) και με το μπάσκετ που έπαιξε, άξιζε να πετύχει την πρώτη του νίκη (92-94 παρ., κ.α. 82-82) απέναντι στο Περιστέρι (16-11).

Έστω κι αν οι «πορτοκαλί» (Χέιλ 23π., 7ρ. & 2ασ. με 11/11 βολ.) απώλεσαν μία διαφορά που άγγιξε τους 17 πόντους (20-37 στο 11'05”) και το +14 με επιμέρους σκορ 2-14 (45-59 στο 25'). Και για να φύγουν νικητές, χρειάστηκε αρχικά να ισοφαρίσουν σε νεκρό χρόνο, με το καλάθι του εντυπωσιακά βελτιωμένου Ετσενίκε (18π. & 4ρ. με 7/12 σουτ) και στο έξτρα πεντάλεπτο να ανατρέπουν διαφορά 4 πόντων και να αστοχήσει ο Κασελάκης σε εκτός ισορροπίας τρίποντο στην εκπνοή...

Το «διπλό» στο γήπεδο της οδού Τζον Κένεντι μπορεί να μην είχε βαθμολογικό όφελος, ωστόσο, αποκτά μεγάλη αξία αν αναλογιστεί κανείς την τεράστια πρόοδο που έχει σημειώσει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ως προς το μπάσκετ που παίζει το τελευταίο διάστημα σαν σύνολο, αλλά και ως προς στην σπουδαία ατομική ικανότητα που διαθέτει στο σκοράρισμα.

Η αλήθεια είναι ότι οι γηπεδούχοι (Ράγκλαντ 30π., 5ασ. & 4κλ. με 4/8 τριπ.) επηρεάστηκαν από την αγωνιστική απραξία των δύο εβδομάδων (από το Final 4 του BCL κι εντεύθεν) και τους πήρε χρόνο να μπουν σε αγωνιστικό ρυθμό. Ωστόσο, όταν άρχισαν να πλησιάζουν τα αγωνιστικά τους standards, είχαν ένα πολύ κυριαρχικό 15λεπτο (επιμέρους σκορ 37-23) και η ήττα τους οφείλεται στις λεπτομέρειες.

Όπως και να 'χει πάντως, το πράγμα, η προσέλευση του κόσμου (την ώρα του τζάμπολ στις εξέδρες δεν υπήρχαν περισσότερα από 250 άτομα) και η παντελής απουσία της δημοτικής αρχής, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι μετά την 4η θέση στο Basketball Champions League, συνιστά ασέβεια στην προσπάθεια της διοίκησης, των παικτών και του προπονητή και κρίνεται άκρως αποκαρδιωτική.

Όσον αφορά στην δήλωση διάψευσης του “Kill Bill”, για το προ ημερών δημοσίευμα αθλητικής ιστοσελίδας που τον ήθελε να έχει συμφωνήσει οριστικά για έναν ακόμη χρόνο, τα πράγματα έχουν ακόμη όπως ήταν και όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta και είχε επιβεβαιώσει και ο ίδιος ο “V-Span”, άμα τη επιστροφή της αποστολής των «κυανοκιτρίνων» από το Βελιγράδι.

Δηλαδή, η διάθεση για ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών παραμείνει αμοιβαία και για την επισημοποίησή της απομένει ένα ραντεβού στο οποίο θα τεθούν επί τάπητος όλες οι λεπτομέρειες για την αύξηση του budget και για κάποια άλλα θέματα που ο Σπανούλης έχει ζητήσει να διευθετηθούν. Ένα ραντεβού, όμως, που έχει λίγο αργήσει και θα έπρεπε να είχε ήδη γίνει... Ίσως γι' αυτό ο 41χρονος Λαρισινός τεχνικός θέλησε να βάλει λίγη επιπλέον πίεση...