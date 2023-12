Ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε έλυσε πρόωρα τη συνεργασία του με την ΑΕΚ αφού έθεσε εαυτόν εκτός ομάδας και το Gazzetta γράφει για τους λόγους που οδήγησαν στο «διαζύγιο» μεταξύ των δυο πλευρών.

Η ΑΕΚ Betsson είναι υποχρεωμένη να πορευτεί στο β' μισό της σεζόν δίχως τον Εμφιόντου Καμπενγκέλε, τον Καναδό σέντερ που είχε κομβική συμβολή στην πορεία της «Ένωσης» στην Basket League και στο BCL όμως θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βενέτσια, την πρωτοπόρο στη Serie A που συμμετέχει στο EuroCup και έκανε δικό της τον πρώην παίκτη των «κιτρινόμαυρων».

Η ΑΕΚ ενημέρωσε το πρωί της Τρίτης 26/12 για τη λύση της συνεργασίας της με τον Καμπενγκέλε, εξηγώντας πως ο θηριώθης σέντερ έθεσε εαυτόν εκτός ομάδας και αφήνοντας αιχμές για τη στάση του, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα πως η φιλοσοφία του κλαμπ είναι αδιαπραγμάτευτη. Ακολούθησε η ανακοίνωση της Βενέτσια που επιβεβαίωσε τα ιταλικά δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών που έκαναν λόγο για δεδομένη τη μετακίνησή του στη γειτονική χώρα.

Ο Καμπενγκέλε ήλθε ουσιαστικά σαν ένα πολύ μεγάλο «λαχείο» στην ΑΕΚ, από την άποψη ότι οι άνθρωποι της «Ένωσης» γνώριζαν μεν τις δυνατότητές του όμως δεν ήξεραν αν αυτό μπορεί να αποτυπωθεί στο παρκέ. Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος απέδειξε από τα πρώτα παιχνίδια ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά, με αποκορύφωμα τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στα Λιόσια όπου έκανε θραύση.

Το πρώτο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη σχέση των δυο πλευρών ήταν ένα πειθαρχικό παράπτωμα που έγινε σε μια προπόνηση, όπου υπήρξε ένταση με συμπαίκτη του όμως τα πνεύματα ηρέμησαν -δίχως να τον χτυπήσει, όπως κυκλοφόρησε αυτή η φήμη. Τότε ήταν που οι άνθρωποι της ΚΑΕ ενημερώθηκαν ότι είχε ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα, τον στήριξαν και συζήτησαν μαζί του. Εν τέλει ο Καμπενγκέλε τιμωρήθηκε με πρόστιμο αφού δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, λόγω του εσωτερικού κανονισμού όμως στον ίδιο δεν... άρεσε αυτή η απόφαση.



Παρ' όλα αυτά, δεν προκάλεσε άλλα προβλήματα συμπεριφοράς, αλλά ήταν τυπικός στις υποχρεώσεις του και καλός συμπαίκτης. Σημείο-κλειδί στις τελευταίες εξελίξεις ήταν η αλλαγή μανατζερικής στέγης, αφού τον ανέλαβε ο βετεράνος γκαρντ του Πανιώνιου και του Ολυμπιακού, Ιβάν Ζορόσκι. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται ο νέος μάνατζερ να... φούσκωσε το μυαλό του Καμπενγκέλε. Όταν, λοιπόν, έφτασε η πρόταση της Βενέτσια, ο παίκτης άρχισε να πιέζει λίγο περισσότερο μέχρι που στην ΑΕΚ έφτασαν σε αυτή την πρόταση. Ότι δηλαδή προτιμούν να έχουν παίκτες που είναι προσηλωμένοι στους στόχους παρά αθλητές που είναι... φευγάτοι, ψάχνοντας πλέον τον αντικαταστάτη του μιας και έχουν απομείνει μόλις τέσσερις ενεργοί ξένοι.

We are excited to announce that Mfiondu Kabengele has signed with the Italian powerhouse and the Top Eurocup team Reyer Venezia!

The former NBA player and the first-round pick will play in the Italian Championship @LegaBasketA and @EuroCup as a big reinforcement for @REYER1872 pic.twitter.com/iGDmh24YJV