Η ΚΑΕ Άρης επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Τζόναθαν Σταρκ (28, 1.83) μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας συμμετέχοντας στις προπονήσεις του Άρη και σήμερα (12/12) η ΚΑΕ έδωσε επίσημο χαρακτήρα στη συμφωνία μαζί του. «Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Midea ανακοινώνει την απόκτηση του Jonathan Christopher Stark για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2023-24.

Ο Αμερικανός αθλητής γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1995 και με ύψος 1.83μ. αγωνίζεται στη θέση του πόιντ γκαρντ. Αφοί φοίτησε στο high school του Munford, ξεκίνησε την κολεγιακή θητεία του στο Tulane, από το 2013 έως το 2015. Την πρώτη χρονιά μέτρησε 14.5 πόντους και 4.2 ασίστ ανά αγώνα και τη δεύτερη 10.6 πόντους και 4.4 ασίστ.

Το 2016 μεταγράφηκε στο Murray State όπου έκανε δύο εξαιρετικές σεζόν. Το 2016-17 είχε 21.9 πόντους, 5.2 ασίστ και 1.3 κλεψίματα και συμπεριλήφθηκε στην First Team All-Ohio Valley Conference. Την επόμενη χρονιά, είχε 21.4 πόντους, 3.9 ασίστ και 1.3 κλεψίματα και αναδείχτηκε Ohio Valley Conference Player of the Year.

Τη σεζόν 2018-19 ο Σταρκ προσπάθησε να κάνει το άλμα για το ΝΒΑ, αγωνιζόμενος στη θυγατρική ομάδα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Iowa Wolves, στους οποίους μέτρησε 12.6 πόντους, 5.8 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ. Το 2019-20 υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και έμεινε εκτός και το 2020 έκανε το πρώτο ευρωπαϊκό ταξίδι του, για λογαριασμό της γερμανικής Giesen, με την οποία μέτρησε 11.7 πόντους και 4.1 ασίστ.

Τη σεζόν 2021-22 αγωνίστηκε στην ουγγρική Alba Fehervar με 12.8 πόπντους και 4.8 ασίστ και πέρυσι έπαιξε στη γαλλική Orleans, μετρώντας 12.3 πόντους και 5 ασίστ. Το καλοκαίρι του 2023 υπέγραψε στην ισραηλινή Hapoel Haifa, απ’ όπου αποχώρησε λόγω του πολέμου και πλέον θα ενισχύσει τον ΑΡΗ Midea μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου», αναφέρει στην ανακοίνωσή της.