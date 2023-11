Ο Κόφεϊ του Προμηθέα βρέθηκε στην κορυφή του BCL στο ΤΟP 5.

Στο Νο.1 υπάρχει... ελληνικό στοιχείο στο TOP 5 του BCL. Ο λόγος για τον Κόφεϊ του Προμηθέα που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Ο παίκτης των Πατρινών ξεκίνησε τη φάση με φοβερή τάπα, ενώ στη συνέχεια τελείωσε τη φάση στην άλλη μεριά του παρκέ. Τα έκανε όλα στη φάση τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Δείτε τις πέντε κορυφαίες φάσεις της αγωνιστικής στο BCL

