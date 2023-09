Παίκτης του Προμηθέα θα πρέπει να θεωρείται ο Κάμερον Ρέινολντς.

Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε ο Προμηθέας. Η ομάδα από την Πάτρα απέκτησε τον Κάμερον Ρέινολντς που αγωνιζόταν στην Μπούντουτσνοστ. Ο παίκτης υπέγραψε το συμβόλαιο του και την Δευτέρα 25 Σεπτέμβρη φτάνει στην Ελλάδα για να ξεκινήσει προπονήσεις με τη νέα του ομάδα.

Tη σεζόν που πέρασε, είχε 10 πόντους και 2.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με τη φανέλα της ομάδας από το Μαυροβούνιο, ενώ η θέση που αγωνίζεται είναι small forward. Στο παρελθόν έχει παίξει στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ με τη φανέλα των Σπερς, των Ρόκετς και τη Μινεσότα. Ωστόσο δεν μπόρεσε να καθιερωθεί εκεί, μετρώντας συνολικά μόλις 24 συμμετοχές στη regular season με 4.6 πόντους κατά μέσο όρο και 1.5 ριμπάουντ.

Cameron Reynolds close to signing with Promitheas Patras, per sources.