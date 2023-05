Ο ατζέντης του Μάριο Χεζόνια είχε βάλει «φωτιά» στους φίλους του Παναθηναϊκού, την οποία ωστόσο θέλησε να... σβήσει εξηγώντας τι ακριβώς εννοούσε με την ανάρτηση του.

Λένε ότι όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Και στην περίπτωση του Μάριο Χεζόνια, δεν υπάρχει μόνο... καπνός όσον αφορά το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

Βέβαια δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτε απολύτως εάν και εφόσον δεν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις των ομάδων προκειμένου να «φουλάρουν» οι «πράσινοι» για την ενίσχυσή τους. Όπως είχε αναφέρει και το Gazzetta, ο Παναθηναϊκός ναι μεν επιθυμεί την επιστροφή του Κροάτη ωστόσο υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες από τη στιγμή που ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Όπερ και σημαίνει ότι προς το παρόν, εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να γίνει τίποτε απολύτως. Παρόλα αυτά ο ατζέντης του Μάριο Χεζόνια είχε κάνει μια ανάρτηση πριν από μερικές ημέρες με την οποία ξεσήκωσε τους φίλους του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα είχε κάνει ένα retweet με τον Χεζόνια να φοράει τη φανέλα των «πρασίνων» και με σχόλιο «πίστης» αναφορικά με τον πελάτη του.

Αν μη τι άλλο το γεγονός αυτό σήμανε συναγερμό στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού ωστόσο ο Κρίστοφερ Χιλ έσπευσε να γράψει... διορθωτικό μήνυμα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Για να διορθώσω την παρεξήγηση. Πίστη στο τριετές πλάνο να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης. Πίστη στην πρόοδο. Από ελεύθερος το 2020, πρωταθλητής Ευρώπης το 2023» ενώ είχε και ένα μήνυμα για τους φίλους του Παναθηναϊκού.

«Όσο για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, πιστεύω ότι ο κόουτς Αταμάν θα φτιάξει ποιοτική ομάδα για το Final Four μέσα σε τρία χρόνια».

To correct the misunderstanding.

1. Faith in the 3 year plan to be a Euroleague Champion.

2. Believe in the process. From

being waived in 2020 to Euroleague Champion in 2023.



For the Panathinaikos fans, I believe that Coach Ataman will build a Final Four quality team within 3…