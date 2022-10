Σε άλλη μια κίνηση ενίσχυσης προχώρησε ο Προμηθέας, καθώς ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς ανακοίνωσε τον Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς στην ομάδα της Πάτρας.

Ο άλλοτε παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, της Μπάγερν, της Εστουδιάντες και της Παρτίζαν θα βρεθεί στην αχαϊκή πρωτεύουσα προκειμένου να ενισχύσει τον Προμηθέα στις θέσεις των φόργουορντ. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Τζέρικομ Χέλεμς, με τον Ντάνγκουμπιτς να παίρνει -ουσιαστικά- τη θέση του στο ρόστερ.

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς... πρόλαβε την επίσημη ανακοίνωση του Προμηθέα, με τον 29χρονο φόργουορντ να μετράει 84 ματς στην Euroleague με 5.4 πόντους και 2.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ έχει στο βιογραφικό του και άλλα 28 παιχνίδια στο EuroCup με τη φανέλα της Παρτίζαν.

Nemanja Dangubic continues to play in Euro cup! He s the new player of Promitheas Patras!#BeoBasket