Λίγο μετά τα φιλικά και πριν την επίσημη έναρξη της Basket League, το Λαύριο αποχαιρέτησε τους Κέβιον Τέιλορ και Τζέιλεν Τζόνσον σε μία πρόωρη λύση της συνεργασίας τους.

Πιο σύντομη από ό,τι αναμενόταν ήταν η παραμονή των Κέβιον Τέιλορ και Τζέιλεν Τζόνσον στο Λαύριο! Οι δύο παίκτες που επιστρατεύτηκαν από την ομάδα του Χρήστου Σερέλη στον πρώτο τους επαγγελματικό σταθμό προκειμένου να βοηθήσουν την προσπάθεια της νέας σεζόν δεν θα συνεχίζουν υπό τις οδηγίες του Έλληνα κόουτς.

Ο Τέιλορ έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Ηρακλή και αναμένεται να ξεκινήσει τη σεζόν στην Elite League, ενώ την πορεία του... τράβηξε και ο Τζόνσον που ερχόμενος στο Λαύριο δήλωσε πως θα ήθελε πορεία ανάλογη του Κάρτερ.

Η ομάδα αποχαιρέτησε τους δύο παίκτες με σχετική ανάρτηση, στην οποία τους εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα τους.

🙏 Η ΚΑΕ Λαύριο Megabolt ευχαριστεί θερμά τον 𝐊𝐞𝐯𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐚𝐲𝐥𝐨𝐫 και τον 𝐉𝐚𝐥𝐞𝐧 𝐉𝐨𝐡𝐧𝐬𝐨𝐧 και τους εύχεται καλή συνέχεια στον επόμενο σταθμό της καριέρας τους!



Kevion & Jalen thank you & good luck in your next chapter!#thankyou #LavrioMegaboltBC #newseason pic.twitter.com/RJylw6l8mw