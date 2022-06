Ο Ραζνάτοβιτς... προανήγγειλε την πρόσληψη του κόουτς Σπανούλη από το Περιστέρι

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς ουσιαστικά προανήγγειλε μέσω Twitter τον... γάμο του Περιστερίου με τον Βασίλη Σπανούλη.

O Σέρβος άτζεντης κι επί σειρά ετών εκπρόσωπος του Βασίλη Σπανούλη «φωτογράφισε» μέσω του λογαριασμού του στο Twitter την επεικείμενη συνεργασία του "Kill Bill" με την ομάδα του Περιστερίου. «Πέρασαν 20 χρόνια για να λάμψει το κίτρινο χρώμα στην μπασκετική σκηνή της Αθήνας. Τότε ήταν στα βόρεια, τώρα είναι στα δυτικά. Όμως, ο βασικός ρόλος πηγαίνει στον ίδιο άνθρωπο», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ραζνάτοβιτς.

Όπως είχατε ενημερωθεί από το Gazzetta, ο παλαίμαχος θρύλος του ελληνικού μπάσκετ πρόκειται να αναλάβει τις τύχες του Περιστερίου που του χρόνου θα συμμετάσχει στο BCL.

Ο γνωστός μάνατζερ αναφέρεται ουσιαστικά στο πρώτο σκέλος του tweet του στην εποχή του Σπανούλη ως παίκτη στο Μαρούσι (2001-2005) και φυσικά στη τωρινή του κατάσταση που πρόκειται να τον βρει τη νέα σεζόν στην πρώτη καρέκλα του πάγκου του Περιστερίου.

It took 20 years for the color yellow to shine brightly on Athenian basketball scene. Back then, it was the North. Now, it is the West, but the main role goes to the same man.#BeoBasket