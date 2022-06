Ο Ρικ Πιτίνο βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για τον δεύτερο τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Με ένα παλιό γνώριμο θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο τελικό της Basket League. Ο Ρικ Πιτίνο πήρε τη θέση του στο ΟΑΚΑ και θα δει από κοντά το ματς της πρώην ομάδας του απέναντι στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

O προπονητής-θρύλος του NCAA που κατέκτησε τον τίτλο το 1996 και το 2013 στο κολεγιακό, βρέθηκε στον πάγκο των πρασίνων από τον Δεκέμβρη του 2018 μέχρι το καλοκαίρι του 2019, ενώ ξαναβρέθηκε στο τριφύλλι από τον Νοέμβρη του 2019 μέχρι τον Μάρτη του 2020. Με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2019 και του 2020 και το Κύπελλο Ελλάδος του 2019.

Mάλιστα προετοίμασε τον κόσμο με tweet του, κάνοντας λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα rivalries στο μπάσκετ.

Looking forward to watching one of the best rivalries in all of basketball @paobcgr vs @olympiacosbc