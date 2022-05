Ο Στέφαν Μούντι είναι εκείνος που «κλείδωσε» τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στην Basket League.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ασταμάτητος απέναντι στον Ιωνικό Νικαίας οδηγώντας τη Λάρισα στη νίκη και στην 6η θέση της κανονικής περιόδου.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων και ο ΕΣΑΚΕ «συγκέντρωσε 34 βαθμούς στο ranking (35 πόντοι με 5/6 βολές, 3/4 δίποντα, 8/14 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ένα κόψιμο εναντίον, ένα κόψιμο υπέρ, 6 κερδισμένα φάουλ, ένα κλέψιμο, 6 λάθη σε 34’ και 56’’ συμμετοχής) περισσότερους από κάθε άλλο παίκτη στις αναμετρήσεις του 30ου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος που έγιναν από τις 11 έως τις 14 Μαΐου.

Ο Μούντι είχε αναδειχθεί ξανά MVP of the Week στις 25 του προηγούμενου Ιανουαρίου στο ματς του πρώτου γύρου της Λάρισας κόντρα στον Ιωνικό συγκεντρώνοντας 37 βαθμούς στο ranking! Η ανάδειξη του MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan Basket League και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.»