Στην Τουρκία και στην Μπελεντίγεσι Ντενιζλί θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, Γιουτζίν Τζέρμαν.

Ο Γιουτζίν Τζέρμαν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπελεντίγεσι Ντενιζλί. Ο πρώτος σκόρερ της Basket League (με 260 πόντους) αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τον Ιωνικό στο εξ αναβολής ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ, όπου μέτρησε 22 πόντους, 5 ασίστ και 9 κερδισμένα φάουλ.

Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 24χρονο γκαρντ για το υπόλοιπο της σεζόν.

Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη σεζόν, όπου ο Ιωνικός παραχωρεί τον πρώτο σκόρερ του, αφού είχαν προηγηθεί οι Στιβ Μπαρτ Τζούνιορ (2019-2020) και Άνταμ Σμιθ (2020-2021).

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketball Team has signed a contract with American guard Eugene German ( @e_german10 ), who was born in 1997, for the 2021–2022 season (1.83 cm / 6’0” - 84 kg / 184.8 lbs). pic.twitter.com/tgWoKBWX3u