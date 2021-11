Παναθηναϊκός: Νέντοβιτς όπως... Κόμαζετς, Ουίνστον και Ρίβερς (vids)

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς μπήκε σε ένα κλειστό club παικτών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει μεγάλες εμφανίσεις σε ματς στο ΣΕΦ.

Ο Σέρβος γκαρντ θα θυμάται για... πολύ καιρό ακόμα την μεγαλειώδη του εμφάνιση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Άλλωστε δεν ήταν και πολλοί εκείνοι οι οποίοι είχαν μια τόσο «γεμάτη» εμφάνιση στο φαληρικό παλέ κάνοντας και τη διαφορά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ουσιαστικά ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Βέβαια εκείνος που έκανε και την πιο... επιβλητική εμφάνιση έμελλε να φύγει από το ΣΕΦ με την ήττα ενώ οι υπόλοιποι συνδύασαν το προσωπικό τους κρεσέντο και με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στο Gazzetta μετά το ντέρμπι, ήταν εκείνος που «όπλισε» στην τελευταία περίοδο με αποτέλεσμα να οδηγήσει τους «πράσινους» στη νίκη με 81-76 έχοντας 24 πόντους με 4/4 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 4/5 βολές, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20:38 λεπτά συμμετοχής. Συγκεκριμένα συμπλήρωσε μια... πεντάδα παικτών οι οποίοι είχαν φροντίσει να κάνουν κάτι παραπάνω από αισθητή την παρουσία του στο ΣΕΦ. Ο λόγος για τον Άριαν Κόμαζετς την σεζόν 1992-93, τον Παναγιώτη Γιαννάκη τη σεζόν 1994-95, τον Κένεντι Ουίνστον την σεζόν 2007-08 και τον Κέι Σι Ρίβερς την σεζόν 2016-17.

Στην πρεμιέρα της σεζόν 1992-93 το ντέρμπι στο ΣΕΦ είχε μετατραπεί σε... προσωπική μονομαχία μεταξύ του Ζάρκο Πάσπαλι και του Άριαν Κόμαζετς. Ο Μαυροβούνιος ήταν ο μεγάλος νικητής κόντρα στον Κροάτη καθώς είχε 39 πόντους και παράλληλα ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 78-76. Παρόλα αυτά ο Κόμαζετς είχε «γράψει» το ρεκόρ πόντων για παίκτη του Παναθηναϊκού στο Φάληρο έχοντας σταματήσει στους 35π. με 5/6 βολές, 9/14 δίποντα, 4/10 τρίποντα σε 40 λεπτά συμμετοχής.

Δύο χρόνια αργότερα εκείνος που μπήκε στα παπούτσια του Κόμαζετς αλλά παράλληλα συνδύασε την πολύ καλή του απόδοση και με τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο τότε γκαρντ των «πρασίνων» είχε πετύχει 23 πόντους με 4/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 9/9 βολές, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 32 λεπτά ενώ παράλληλα οι «πράσινοι» είχαν φύγει με τη νίκη (χάρη στο καλάθι του Ζάρκο Πάσπαλι στο τέλος) με σκορ 74-72.

Φυσικά μέσα στο ΤΟΡ-5 των καλύτερων εμφανίσεων δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το επιθετικό «κρεσέντο» του Κένεντι Ουίνστον τον Φεβρουάριο του 2008. Στην... χιονισμένη -τότε- Αθήνα, ο Αμερικανός ήταν κάτι παραπάνω από «καυτός» στο ΣΕΦ έχοντας οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στη νίκη με 82-64! Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν ασταμάτητος έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων, τελειώνοντας το ματς με 26 πόντους (1/1 δίποντο, 7/8 τρίποντα, 3/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 1 ασίστ).

Last but not least ένας παίκτης, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τον... Ολυμπιακό καθώς έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από μία καλές εμφανίσεις απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο. Ο λόγος, φυσικά, για τον Κέι Σι Ρίβερς, ο οποίος στην νοκ άουτ αναμέτρηση του Κυπέλλου τον Ιανουάριο του 2017 είχε πάρει από το χέρι τους «πράσινους» και τους είχε οδηγήσει στη νίκη με 77-67 και στην πρόκριση στον τελικό. Σε 30:34 συμμετοχής είχε 27 πόντους με 9/11 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 ασίστ και 1 λάθος.