Ολυμπιακός: Το... ερυθρόλευκο video της βράβευσης του Σπανούλη στο «Καραϊσκάκης»

Ο Βασίλης Σπανούλης βρέθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και βραβεύτηκε για την προσφορά του στους Πειραιώτες. Δείτε το video της ΠΑΕ.

Από κοντά είδε το ντέρμπι αιωνίων (έληξε ισόπαλο δίχως τέρματα) ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος βρέθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» το βράδυ της Κυριακής. Ο Kill Bill τιμήθηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τον κόσμο να τον αποθεώνει και τον Βαγγέλη Μαρινάκη να του κάνει μέχρι και... ποδοσφαιρική πρόταση.

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ έφτιαξε video για τον «V-Span» και τη βραδιά που πέρασε στο γήπεδο των Πειραιωτών, γράφοντας: «Σε ευχαριστούμε Βασίλη για όλα όσα προσέφερες στην οικογένεια του Ολυμπιακού! / Thank you Vassilis for everything you have given to the Olympiacos’ family!»

Δείτε το video της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον θρύλο της Euroleague και του ευρωπαϊκού μπάσκετ