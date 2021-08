Λάρισα: Προϊδέασε για την άφιξη του Ουάσινγκτον δείχνοντας τα «φαντεζί» παπούτσια του! (pic)

Ο Ντίβον Ουάσινγκτον προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» κι ετοιμάζεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Λάρισας.

Η καλοκαιρινή προετοιμασία της Λάρισας ξεκινά στις 18 Αυγούστου κι ο σύλλογος του κάμπου υποδέχθηκε στην Ελλάδα τον 32χρονο φόργουορντ, Ντίβον Ουάσινγκτον που πρόσφατα ανανέωσε για έναν ακόμη χρόνο τη συνεργασία του με την ομάδα του κόουτς Νίκου Παπανικολάου.

Ο έμπειρος Αμερικανός προσγειώθηκε νωρίτερα μέσα στη μέρα (16/8) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προτού μεταβεί στην πόλη της Λάρισας, με την ΚΑΕ να σχολιάζει με ευδιάθετο ύφος την ιδιαίτερη υπόδηση του παίκτη της.

Την περασμένη σεζόν ο άλλοτε παίκτης της Κύμης φόρεσε συνολικά 9 φορές την φανέλα της Λάρισας στην Basket League (ήρθε μεσούσης της περιόδου), μετρώντας 11.7 πόντους και 4.9 ριμπάουντ ανά κάτι περισσότερο από 23 λεπτά συμμετοχής.

#Devaughn_Washington has arrived in his fancy shoes. pic.twitter.com/mdCvNgGjnn