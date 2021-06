Μπακς: Στον Τζρου Χόλιντεϊ το βραβείο «Αθλητικού Πνεύματος» (pic)

Ο Τζρου Χόλιντεϊ αναδείχθηκε ως ο παίκτης με την καλύτερη συμπεριφορά στο παρκέ, με τους συναδέλφους του να τον ψηφίζουν για το βραβείο Τζο Ντούμαρς «Αθλητικού Πνεύματος»

Η ονομασία του ανήκει στον θρυλικό guard των Ντιτρόιτ Πίστονς, Τζο Ντούμαρς. Στο παιχνίδι του ήταν... killer, αλλά στο παρκέ, μολονότι μέλος των θρυλικών Bad Boys στόμα είχε και μιλιά δεν είχε.

Το ΝΒΑ θέσπισε το βραβείο του «Αθλητικού Πνεύματος», με τον συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Τζρου Χόλιντεϊ, ο οποίος συνηθίζει να προσφέρει αγαθοεργίες και εκτός γηπέδων, να το κατακτά για τη φετινή χρονιά.

Στη δεύτερη θέση ο Κέμπα Ουόκερ, κάτοχος του σχετικού βραβείου δύο φορές, ενώ στην τρίτη ο forward των Μαϊάμι Χιτ, Μπαμ Αντεμπάγιο.

Κάθε ομάδα προτείνει από έναν υποψήφιο παίκτη και μία επιτροπή περιορίζει τους υποψήφιους σε έξι, όσες και οι περιφέρειες. Και μετά για την ανάδειξη του κορυφαίου ψηφίζουν οι παίκτες που αγωνίζονται στο ΝΒΑ.

Milwaukee Bucks guard Jrue Holiday has received the Joe Dumars Trophy as the winner of the 2020-21 NBA Sportsmanship Award, the NBA announced today. The annual award honors a player who best represents the ideals of sportsmanship on the court.



