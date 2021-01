Απέναντι στους Μπουλς είχε 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ.

Η ομάδα του απέτυχε να νικήσει κι ο ίδιος δήλωσε ότι στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε απαίσια.

Ακόμα κι έτσι όμως, ο ηγέτης των Μαβς σε μόλις 3 σεζόν (σ.σ. έχει παίξει λιγότερες από 2 φουλ σεζόν) έχει φροντίσει να σημειώσει 29 triple double και να αφήσει πίσω του τον Μάικλ Τζόρνταν σε ηλικία 22 ετών.

Αξίζει, δε, να τονίσουμε ότι έχει πιάσει τον Γκραντ Χιλ ο οποίος σημείωσε κάτι ανάλογο σε... 15 σεζόν στο ΝΒΑ!

Luka Doncic has passed Michael Jordan on the all-time triple-doubles list with 29!

And he's played less than 2 full seasons. pic.twitter.com/HRuPUqcynA

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) January 17, 2021