Στα 5'46" για το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Σίμονς αποχώρησε με τραυματισμό δίχως να έλθει σε επαφή με αντίπαλο.

Οι Σίξερς, λοιπόν ενημέρωσαν πως υπέστη μερική εξάρθρωση στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης επ' αόριστον.

Pray for Ben Simmons who is out for the rest of the game with a non-contact knee injury pic.twitter.com/HvSvtAvtvR

— Will (@simmons_szn) August 5, 2020