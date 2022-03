Ο εντυπωσιακός Όγκουστ στο ΤΟΡ-5 της Αδριατικής Λίγκας (vid)

Ο Ζακ Όγκουστ ήταν εντυπωσιακός στο ματς της Τσεντεβίτα/Ολύμπια με την Μόρναρ Μπαρ και βρέθηκε στο ΤΟΡ-5 της λίστας.

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού διανύει άκρως παραγωγικές ημέρες στη Σλοβενία με τη φανέλα της Τσεντεβίτα/Ολύμπια, προσπαθώντας να συνδυάσει την ουσία και το θέαμα.

Ο Όγκουστ έκανε... πόστερ τον αντίπαλό του και πιο συγκεκριμένα τον Αμερικανό Τέιλορ Σμιθ που προσπάθησε να τον ανακόψει, με αποτέλεσμα να βρεθεί ανάμεσα στις πέντε καλύτερες φάσεις της Aba-Liga.

SHOWTIME! Check out the #TOP5 plays of the AdmiralBet #ABALiga Week 21!



5. Will Mosley (@MornarBar)

4. Samson Ruzhentsev (@KKMegaBasket)

3. Zach Auguste (@KKCedOL)

2. Austin Hollins (@kkcrvenazvezda)

1. Mathias Lessort (@PartizanBC) pic.twitter.com/jnPwH9R5vT