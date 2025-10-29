Η αναμέτρηση Σοφάδες - Μέγαρα της Elite League διεκόπη και οι διαιτητές αποχώρησαν για τα αποδυτήρια. Αυτός ήταν ο λόγος.

Ένα απρόοπτο διέκοψε προσωρινά την αναμέτρηση ανάμεσα στους Σοφάδες και τα Μέγαρα για την 5η αγωνιστική της Elite League.

Οι διαιτητές του αγώνα, Μαραμής, Μπακάλης και Τούσης, διέκοψαν το παιχνίδι εξαιτίας της ακατάλληλης συμπεριφοράς φιλάθλων που βρίσκονταν στις θέσεις δίπλα στο παρκέ, ζητώντας να απομακρυνθούν από το συγκεκριμένο σημείο.

Μετά από αυτό, οι τρεις ρέφερι κατευθύνθηκαν προς τα αποδυτήρια μέχρι να επιληφθούν του θέματος οι αστυνομικές δυνάμεις. Όταν η κατάσταση εξομαλύνθηκε, το ματς ξεκίνησε ξανά και ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα.