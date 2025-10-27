Ο Βίκος Ιωαννίνων επιβλήθηκε του Κόροιβου με 82-68 στην Αμαλιάδα και έκανε το 4/4 στην Elite League, παραμένοντας, μαζί με τον Πρωτέα Βούλας, οι μόνες αήττητες ομάδες στο πρωτάθλημα.

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της Elite League, ο Βίκος Ιωαννίνων επικράτησε εκτός έδρας του Κόροιβου Αμαλιάδας με 82-68 και διεύρυνε το νικηφόρο σερί του, κάνοντας το 4/4.

Η ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου συνεχίζει από την κορυφή της κατάταξης, μαζί με τον Πρωτέα Βούλας. Ο Βίκος έκανε επιμέρους σκορ 21-9 στη δεύτερη περίοδο, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το φινάλε, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο (16π., 5 ριμπ., 5 ασ.).

Από πλευράς Κοροίβου, ο Γιώργος Καλιανιώτης πέτυχε 17 πόντους και μάζεψε 6 ριμπάουντ.

Διαιτητές: Καλογριάς-Καρπάνος-Παπαδόπουλος Χρ.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 32-46, 51-60, 68-82

Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου 2, Λεμπέσης 7 (1), Σλέιτερ 10 (1), Κωνσταντινίδης, Πιλάβιος 2, Παρασκευόπουλος 16 (2), Βάρνερ 12 (2), Κάτζος 2, Καλιανιώτης 17, Βύρλας.

Βίκος Ιωαννίνων (Μιχελάκος): Τζόουνς 11 (2), Σιμιτζής 7 (1), Γεωργίου, Άντερσον 13 (3), Γράβας 9 (2), Διαμαντάκος 6, Τσούκας 6 (1), Αρνόκουρος 14, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 16 (3).

Αποτελέσματα-4η αγωνιστική

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Μεγαρίδα-Μαχητές Πειραματικό 100-78

Δάφνη-Σοφάδες 78-67

Ψυχικό-ΑΓΕΧ 71-76

Δόξα Λευκάδας-Τρίκαλα 77-67

Νίκη Βόλου-Πρωτέας Βούλας 66-76

Πανερυθραϊκός-Αιγάλεω 87-63

Λαύριο-Παπάγου 88-90

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

Κόροιβος Αμαλιάδας-Βίκος Ιωαννίνων 68-82

Κατάταξη

Βίκος Ιωαννίνων 4-0 Πρωτέας Βούλας 4-0 Μεγαρίδα 3-1 Ψυχικό 3-1 Δόξα Λευκάδας 3-1 Κόροιβος 3-1 Παπάγου 3-1 Πανερυθραϊκός 2-2 Νίκη Βόλου 2-2 Μαχητές Πειραματικό 2-2 ΑΓΕΧ 1-3 Δάφνη 1-3 Λαύριο 1-3 Σοφάδες 0-4 Αιγάλεω 0-4 Τρίκαλα 0-4

Επόμενη αγωνιστική (5η, 29-30/10)

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

17:00 Αιγάλεω-Νίκη Βόλου

17:00 Τρίκαλα-Ψυχικό

17:00 ΑΓΕΧ-Δάφνη

17:00 Παπάγου-Πανερυθραϊκός

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Λαύριο

17:00 Σοφάδες-Μεγαρίδα (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου