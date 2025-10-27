Elite League: Ο Βίκος Ιωαννίνων έφυγε με το διπλό από την Αμαλιάδα και συνεχίζει αήττητος
Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της Elite League, ο Βίκος Ιωαννίνων επικράτησε εκτός έδρας του Κόροιβου Αμαλιάδας με 82-68 και διεύρυνε το νικηφόρο σερί του, κάνοντας το 4/4.
Η ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου συνεχίζει από την κορυφή της κατάταξης, μαζί με τον Πρωτέα Βούλας. Ο Βίκος έκανε επιμέρους σκορ 21-9 στη δεύτερη περίοδο, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το φινάλε, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο (16π., 5 ριμπ., 5 ασ.).
Από πλευράς Κοροίβου, ο Γιώργος Καλιανιώτης πέτυχε 17 πόντους και μάζεψε 6 ριμπάουντ.
Διαιτητές: Καλογριάς-Καρπάνος-Παπαδόπουλος Χρ.
Τα δεκάλεπτα: 23-25, 32-46, 51-60, 68-82
Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου 2, Λεμπέσης 7 (1), Σλέιτερ 10 (1), Κωνσταντινίδης, Πιλάβιος 2, Παρασκευόπουλος 16 (2), Βάρνερ 12 (2), Κάτζος 2, Καλιανιώτης 17, Βύρλας.
Βίκος Ιωαννίνων (Μιχελάκος): Τζόουνς 11 (2), Σιμιτζής 7 (1), Γεωργίου, Άντερσον 13 (3), Γράβας 9 (2), Διαμαντάκος 6, Τσούκας 6 (1), Αρνόκουρος 14, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 16 (3).
Αποτελέσματα-4η αγωνιστική
Σάββατο 25 Οκτωβρίου
- Μεγαρίδα-Μαχητές Πειραματικό 100-78
- Δάφνη-Σοφάδες 78-67
- Ψυχικό-ΑΓΕΧ 71-76
- Δόξα Λευκάδας-Τρίκαλα 77-67
- Νίκη Βόλου-Πρωτέας Βούλας 66-76
- Πανερυθραϊκός-Αιγάλεω 87-63
- Λαύριο-Παπάγου 88-90
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου
- Κόροιβος Αμαλιάδας-Βίκος Ιωαννίνων 68-82
Κατάταξη
- Βίκος Ιωαννίνων 4-0
- Πρωτέας Βούλας 4-0
- Μεγαρίδα 3-1
- Ψυχικό 3-1
- Δόξα Λευκάδας 3-1
- Κόροιβος 3-1
- Παπάγου 3-1
- Πανερυθραϊκός 2-2
- Νίκη Βόλου 2-2
- Μαχητές Πειραματικό 2-2
- ΑΓΕΧ 1-3
- Δάφνη 1-3
- Λαύριο 1-3
- Σοφάδες 0-4
- Αιγάλεω 0-4
- Τρίκαλα 0-4
Επόμενη αγωνιστική (5η, 29-30/10)
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου
- 17:00 Αιγάλεω-Νίκη Βόλου
- 17:00 Τρίκαλα-Ψυχικό
- 17:00 ΑΓΕΧ-Δάφνη
- 17:00 Παπάγου-Πανερυθραϊκός
- 17:00 Μαχητές Πειραματικό-Λαύριο
- 17:00 Σοφάδες-Μεγαρίδα (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου
- 16:30 Πρωτέας Βούλας-Κόροιβος Αμαλιάδας
- 17:00 Βίκος Ιωαννίνων-Δόξα Λευκάδας
