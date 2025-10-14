Ο Τεράν Πέτεγουελι και Λέσλι Βάρνερ μοιράστηκαν το βραβείο του MVP για τη δεύτερη αγωνιστική της Elite League. MVP Next Gen ο Θωμάς Ζορμπάς.

Η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Elite League ολοκληρώθηκε και για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, δύο παίκτες μοιράστηκαν από κοινού το βραβείο του MVP.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τεράν Πέτεγουεϊ του Πρωτέα Βούλας αλλά και ο Λέσλι Βάρνερ του Κοροίβου, ήταν οι αθλητές που αναδείχθηκαν σε πολυτιμότερη κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών.

Παράλληλα, το βραβείο Next Gen MVP (Κ23) για τη δεύτερη αγωνιστική, το παρέλαβε ο Θωμάς Ζορμπάς του Ψυχικού.

Η ανακοίνωση των τριών MVP

Ο Τεράν Πέτεγουεϊ και ο Λέσλι Βάρνερ μοιράστηκαν το βραβείο για τον πολυτιμότερο παίκτη στην δεύτερη αγωνιστική της Elite League.

Ο 33χρονος φόργουορντ στη νίκη του Πρωτέα Βούλας επί του Λαυρίου (84-99) είχε 35 πόντους με 1/2 βολές, 5/5 δίποντα και 8/14 τρίποντα, καθώς επίσης 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κερδισμένα φάουλ σε 36:14. Έτσι συγκέντρωσε 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

O 27χρονος φόργουορντ του Κοροίβου, στη νίκη επί της ΑΓΕΧ (67-60), είχε 27 πόντους με 3/4 βολές, 9/15 δίποντα και 2/3 τρίποντα, καθώς επίσης 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 5 κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας επίσης 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Πολυτιμότερος παίκτης κάτω των 23 ετών αναδείχθηκε ο Θωμάς Ζορμπάς κερδίζοντας το νεοσύστατο βραβείο MVP Next Gen. Ο 21χρονος σέντερ του Ψυχικού στη νίκη της ομάδας του επί της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδος (78-77) συγκέντρωσε 16 βαθμούς στο σύστηνα αξιολόγησης έχοντας 14 πόντους με 4/5 βολές και 5/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ και 6 κερδισμένα φάουλ σε 14:47.

Οι διπλοί της αγωνιστικής

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη): 17 πόντοι-10 ριμπάουντ Μίλοβαν Ντράσκοβιτς (Δάφνη): 11 πόντοι-14 ριμπάουντ Κουίνσι Άντερσον (Βίκος Ιωαννίνων): 27 πόντοι-13 ριμπάουντ ΝτεΒόν Γουάσινγκτον (Τρίκαλα Basket): 20 πόντοι-14 ριμπάουντ

Οι κορυφαίοι των αριθμών

Πόντοι

Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 69 Κουίνσι Άντερσον (Βίκος Ιωαννίνων) 55 Τεράν Πέτεγουεϊ (Πρωτέας Βούλας) 51 Μάιλς Ντούμπαρ (Μαχητές Πειραματικό) 43 Κεβόν Βόιλς (Αιγάλεω) 42

Ριμπάουντ

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 19 ΝτεΒόν Γουάσινγκτον (Τρίκαλα Basket) 19 Μίλοβαν Ντράσκοβιτς (Δάφνη) 19 Κουίνσι Άντερσον (Βίκος Ιωαννίνων) 19 Παναγιώτης Βύρλας (Κόροιβος) 18

Ασίστ

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 16 Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 14 Γιόβαν Μπλάκσερ (Τρίκαλα Basket) 14 Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 13 Ορφέας Στασινός (Λαύριο Boderm) 12

Κλεψίματα

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 8 Κωνσταντίνος Ευστρατίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 7 Κεβόν Βόιλς (Αιγάλεω) 7 Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Βίκος Ιωαννίνων) 6 Βαγγέλης Μαυροειδάκος (Σοφάδες) 6

Κοψίματα

Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 5 Παναγιώτης Βύρλας (Κόροιβος) 4 Αναστάσης Σπυρόπουλος (Νίκη Βόλου) 3 Μίλοβαν Ντράσκοβιτς (Δάφνη) 3 Ντέιβιντ Βισνιέφσκι (Δόξα Λευκάδας) 3

