Δείτε το πανόραμα της δεύτερης αγωνιστικής της Elite League, μετά το τέλος των παιχνιδιών του Σαββάτου (11/10).

Με συνολικά 7 αγώνες ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του Σαββάτου (11/10) για τη δεύτερη αγωνιστική της Elite League. Δύσκολη νίκη για το Πειραματικό επί της Δάφνης με 77-74. Πρώτη νίκη για τον Παπάγου και τη Δόξα Λευκάδας. Στο 0-2 Λαύριο και Χαλκίδα.

Μόνη εκκρεμότητα για τη δεύτερη αγωνιστική το παιχνίδι ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και τα Τρίκαλα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 18:30.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη 77-74

Ψυχικό-ΝΕ Μεγαρίδας 78-77

Δόξα Λευκάδας-Σοφάδες 63-55

Κόροιβος Αμαλιάδας-ΑΓΕΧ 67-60

Πανερυθραϊκός-Βίκος Ιωαννίνων 78-79

Λαύριο-Πρωτέας Βούλας 84-99

Παπάγου-Αιγάλεω 85-80

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

18:30 Νίκη Βόλου-Τρίκαλα Basket (ΕΡΤ2)

Η βαθμολογία

Πρωτέας Βούλας 2-0 Βίκος Ιωαννίνων 2-0 Κόροιβος 2-0 Ψυχικό 2-0 Μχητές Πειραματικό 2-0 ΝΕ Μεγαρίδος 1-1 Δόξα Λευκάδας 1-1 Πανερυθραϊκός 1-1 Παπάγου 1-1 Νίκη Βόλου 1-0 Χαλκίδα 0-2 Αιγάλεω 0-2 Δάφνη 0-2 Σοφάδες 0-2 Λαύριο 0-2 Τρίκαλα 0-1

Η επόμενη αγωνιστική (3η, 18-20/10)

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

17:00 Αιγάλεω-Λαύριο

17:00 Βίκος Ιωαννίνων-Νίκη Βόλου

17:00 Τρίκαλα Basket-Κόροιβος Αμαλιάδας

17:00 Σοφάδες-Ψυχικό

17:00 ΝΕ Μεγαρίδας-Δάφνη

17:00 Μαχητές Πειραματικό-ΑΣ Παπάγου

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

17:00 ΑΓΕΧ-Δόξα Λευκάδας

18:30 Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη 77-74

Διαιτητές: Ζαχαρής-Μαραμής-Νέδογλου (Πανταζής)

Δεκάλεπτα: 23-17, 41-40, 63-56, 77-74

Μαχητές (Γεροφώτης): Αμπαράς 11 (3), Μπανκς 15 (1), Πουρλίδας 2, Κατσαμούρης 10, Νώτης 9, Κυργάκης, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 2, Καλαϊτζίδης 8 (2), Ντούμπαρ 20 (2)

Δάφνη (Κερασοβίτης): Τζιβελέκας 19 (2), Δημητρακόπουλος 11 (1), Τοπάλι 6, Καράμπουλας 3 (1), Ετζιάκα 5 (1), Φιλιππάκος 17, Ντράσκοβιτς 11 (1), Μουστόπουλος 2, Γιαννίκος

Παπάγου-Αιγάλεω 85-80

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Μαγκλογιάννης-Καραπαπάς (Μωϋσιάδης)

Δεκάλεπτα: 27-22, 45-48, 64-67, 85-80

Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης 7, Άντερτον 15 (1), Μερμίγκης 9, Δενδρινός, Μαλέλης 11 (2), Σκούρτης 6, Αγγελή, Ματσάγγος 4, Καραμαλέγκος 9, Σκοτ 24

Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Βόιλς 23 (4), Κάρτραϊτ 11, Βέλκος, Κουφόπουλος 23 (4), Μαντίκος, Παπαδημητρίου 7 (1), Κουστένης 7 (1), Δεϊμέζης 4, Νικολαΐδης, Ζαραϊδώνης 5

Λαύριο - Πρωτέας Βούλας 84-99

Διαιτητές: Καλογριάς-Τεφτίκης-Κοϊμτζόγλου (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 18-23, 46-43, 67-68, 84-99

Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 19, Παναγιωτόπουλος 4, Στασινός 23 (3), Σιγάλας 7 (1), Προίσκος 10 (2), Τόλιας, Καματερός 11 (1), Καλόγηρος 5 (1), Ματαλιωτάκης 5

Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 35 (8), Μιλεντίγεβιτς 24 (5), Ρις 14, Κόης 12 (2), Πετανίδης 2, Μπέλη 2, Κουρτίδης 3, Βουλγαρόπουλος 7, Μαγιντόνε

Δόξα Λευκάδας-Σοφάδες 63-55

Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Ευφραιμίδης-Κωνσταντινέλλης (Τζαμάκου)

Δεκάλεπτα: 22-22, 30-33, 39-48, 63-55

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 5 (1), Ρόμπινσον 21 (2), Άλεν 12 (2), Καλλιακούδας, Σαχπατζίδης 8 (2), Τζόλος 1, Σταυρακούκας 7, Χαντζής 3 (1), Φύτρος, Βισνιέφσκι 6

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 6 (1), Χατζής 6, Τουλούπης 7 (1), Πασαγιάννης, Σκρίνσκι 2, Επαμεινώνδας 3 (1), Ευσταθιάδης 10 (2), Μπουντούρης 12 (2), Πούντος 2, Σπρίντζιος 7

Κόροιβος Αμαλιάδας-ΑΓΕΧ 67-60

Διαιτητές: Κάρδαρης-Σπυρόπουλος-Νάστος (Θεοδωρόπουλος)

Δεκάλεπτα: 23-11, 38-28, 53-40, 67-60

Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Λεμπέσης 5 (1), Σλέιτερ 7 (1), Κωνσταντινίδης 2, Βύρλας 6, Πιλάβιος, Παρασκευόπουλος 6 (1), Βάρνερ 27 (2), Πετανίδης 7, Κάτζος, Καλιανιώτης 7 (1)

ΑΓΕ Χαλκίδας (Οικονόμου): Μπράιαντ 17 (1), Παπαρέγκας 3 (1), Μελισσαράτος 8, Γερομιχαλός 10, Μιχαήλ, Κόμαγκαμ 2, Νέσης 2, Κανονίδης 11, Σάμαρτζιτς 7, Ζερβός

Ψυχικό-ΝΕ Μεγαρίδος 78-77 (κθ)

Διαιτητές: Μηλαπίδης-Ζιώγας-Πολάτογλου (Μακρής)

Δεκάλεπτα: 13-21, 30-40, 56-57, 78-77

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας, Παπαγιάννης 6, Κουκάς, Μπουρνελές, Χέντερσον 11, Δήμου 3, Καρράς 2, Γουέλς 32 (5), Ζορμπάς 14, Δημάκος 2, Αντωνάκης 8 (2)

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 8 (1), Δενδρινός 22 (7), Βησσαρίου 7 (1), Γκρέκας 12 (1), Σωτηρίου 10, Πόζογλου 7 (1), Κολοφώτης, Ροζάκης 4, Πέργουλης, Ευστρατίου 7 (1)

Πανερυθραϊκός-Βίκος Ιωαννίνων 78-79

Διαιτητές: Ζακεστίδης-Μαλαμάς-Λιόνας (Κουλούρης)

Δεκάλεπτα: 24-22, 38-35, 61-57, 78-79

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 10, Νικολαΐδης 5 (1), Καμάρας 13 (1), Κωστόπουλος 2, Σεντ Χίλερ 37 (3), Δομπρογιάννης, Καραΐσκος, Παπαζώτος, Σταματογιάννης 7, Ιωαννίδης 4, Σιούντρης

Βίκος (Μιχελάκος): Τζόουνς 10 (1), Σιμιτζής 4 (1), Γεωργίου, Άντερσον 27 (4), Γράβας 6, Διαμαντάκος 1, Καμπερίδης 4, Τσούκας 7 (1), Αρνόκουρος 7, Μαστρογιαννόπουλος 13