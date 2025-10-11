Elite League: Πήραν τα ντέρμπι Βίκος Ιωαννίνων και Ψυχικό, ο Κόροιβος λύγισε τη Χαλκίδα
- Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
- Η βαθμολογία
- Η επόμενη αγωνιστική (3η, 18-20/10)
- Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:
Με συνολικά 7 αγώνες ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του Σαββάτου (11/10) για τη δεύτερη αγωνιστική της Elite League. Δύσκολη νίκη για το Πειραματικό επί της Δάφνης με 77-74. Πρώτη νίκη για τον Παπάγου και τη Δόξα Λευκάδας. Στο 0-2 Λαύριο και Χαλκίδα.
Μόνη εκκρεμότητα για τη δεύτερη αγωνιστική το παιχνίδι ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και τα Τρίκαλα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 18:30.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Σάββατο 11 Οκτωβρίου
- Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη 77-74
- Ψυχικό-ΝΕ Μεγαρίδας 78-77
- Δόξα Λευκάδας-Σοφάδες 63-55
- Κόροιβος Αμαλιάδας-ΑΓΕΧ 67-60
- Πανερυθραϊκός-Βίκος Ιωαννίνων 78-79
- Λαύριο-Πρωτέας Βούλας 84-99
- Παπάγου-Αιγάλεω 85-80
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
- 18:30 Νίκη Βόλου-Τρίκαλα Basket (ΕΡΤ2)
Η βαθμολογία
- Πρωτέας Βούλας 2-0
- Βίκος Ιωαννίνων 2-0
- Κόροιβος 2-0
- Ψυχικό 2-0
- Μχητές Πειραματικό 2-0
- ΝΕ Μεγαρίδος 1-1
- Δόξα Λευκάδας 1-1
- Πανερυθραϊκός 1-1
- Παπάγου 1-1
- Νίκη Βόλου 1-0
- Χαλκίδα 0-2
- Αιγάλεω 0-2
- Δάφνη 0-2
- Σοφάδες 0-2
- Λαύριο 0-2
- Τρίκαλα 0-1
Η επόμενη αγωνιστική (3η, 18-20/10)
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
- 17:00 Αιγάλεω-Λαύριο
- 17:00 Βίκος Ιωαννίνων-Νίκη Βόλου
- 17:00 Τρίκαλα Basket-Κόροιβος Αμαλιάδας
- 17:00 Σοφάδες-Ψυχικό
- 17:00 ΝΕ Μεγαρίδας-Δάφνη
- 17:00 Μαχητές Πειραματικό-ΑΣ Παπάγου
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου
- 17:00 ΑΓΕΧ-Δόξα Λευκάδας
- 18:30 Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:
Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη 77-74
Διαιτητές: Ζαχαρής-Μαραμής-Νέδογλου (Πανταζής)
Δεκάλεπτα: 23-17, 41-40, 63-56, 77-74
Μαχητές (Γεροφώτης): Αμπαράς 11 (3), Μπανκς 15 (1), Πουρλίδας 2, Κατσαμούρης 10, Νώτης 9, Κυργάκης, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 2, Καλαϊτζίδης 8 (2), Ντούμπαρ 20 (2)
Δάφνη (Κερασοβίτης): Τζιβελέκας 19 (2), Δημητρακόπουλος 11 (1), Τοπάλι 6, Καράμπουλας 3 (1), Ετζιάκα 5 (1), Φιλιππάκος 17, Ντράσκοβιτς 11 (1), Μουστόπουλος 2, Γιαννίκος
Παπάγου-Αιγάλεω 85-80
Διαιτητές: Λεβεντάκος-Μαγκλογιάννης-Καραπαπάς (Μωϋσιάδης)
Δεκάλεπτα: 27-22, 45-48, 64-67, 85-80
Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης 7, Άντερτον 15 (1), Μερμίγκης 9, Δενδρινός, Μαλέλης 11 (2), Σκούρτης 6, Αγγελή, Ματσάγγος 4, Καραμαλέγκος 9, Σκοτ 24
Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Βόιλς 23 (4), Κάρτραϊτ 11, Βέλκος, Κουφόπουλος 23 (4), Μαντίκος, Παπαδημητρίου 7 (1), Κουστένης 7 (1), Δεϊμέζης 4, Νικολαΐδης, Ζαραϊδώνης 5
Λαύριο - Πρωτέας Βούλας 84-99
Διαιτητές: Καλογριάς-Τεφτίκης-Κοϊμτζόγλου (Καλαρέμας)
Δεκάλεπτα: 18-23, 46-43, 67-68, 84-99
Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 19, Παναγιωτόπουλος 4, Στασινός 23 (3), Σιγάλας 7 (1), Προίσκος 10 (2), Τόλιας, Καματερός 11 (1), Καλόγηρος 5 (1), Ματαλιωτάκης 5
Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 35 (8), Μιλεντίγεβιτς 24 (5), Ρις 14, Κόης 12 (2), Πετανίδης 2, Μπέλη 2, Κουρτίδης 3, Βουλγαρόπουλος 7, Μαγιντόνε
Δόξα Λευκάδας-Σοφάδες 63-55
Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Ευφραιμίδης-Κωνσταντινέλλης (Τζαμάκου)
Δεκάλεπτα: 22-22, 30-33, 39-48, 63-55
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 5 (1), Ρόμπινσον 21 (2), Άλεν 12 (2), Καλλιακούδας, Σαχπατζίδης 8 (2), Τζόλος 1, Σταυρακούκας 7, Χαντζής 3 (1), Φύτρος, Βισνιέφσκι 6
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 6 (1), Χατζής 6, Τουλούπης 7 (1), Πασαγιάννης, Σκρίνσκι 2, Επαμεινώνδας 3 (1), Ευσταθιάδης 10 (2), Μπουντούρης 12 (2), Πούντος 2, Σπρίντζιος 7
Κόροιβος Αμαλιάδας-ΑΓΕΧ 67-60
Διαιτητές: Κάρδαρης-Σπυρόπουλος-Νάστος (Θεοδωρόπουλος)
Δεκάλεπτα: 23-11, 38-28, 53-40, 67-60
Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Λεμπέσης 5 (1), Σλέιτερ 7 (1), Κωνσταντινίδης 2, Βύρλας 6, Πιλάβιος, Παρασκευόπουλος 6 (1), Βάρνερ 27 (2), Πετανίδης 7, Κάτζος, Καλιανιώτης 7 (1)
ΑΓΕ Χαλκίδας (Οικονόμου): Μπράιαντ 17 (1), Παπαρέγκας 3 (1), Μελισσαράτος 8, Γερομιχαλός 10, Μιχαήλ, Κόμαγκαμ 2, Νέσης 2, Κανονίδης 11, Σάμαρτζιτς 7, Ζερβός
Ψυχικό-ΝΕ Μεγαρίδος 78-77 (κθ)
Διαιτητές: Μηλαπίδης-Ζιώγας-Πολάτογλου (Μακρής)
Δεκάλεπτα: 13-21, 30-40, 56-57, 78-77
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας, Παπαγιάννης 6, Κουκάς, Μπουρνελές, Χέντερσον 11, Δήμου 3, Καρράς 2, Γουέλς 32 (5), Ζορμπάς 14, Δημάκος 2, Αντωνάκης 8 (2)
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 8 (1), Δενδρινός 22 (7), Βησσαρίου 7 (1), Γκρέκας 12 (1), Σωτηρίου 10, Πόζογλου 7 (1), Κολοφώτης, Ροζάκης 4, Πέργουλης, Ευστρατίου 7 (1)
Πανερυθραϊκός-Βίκος Ιωαννίνων 78-79
Διαιτητές: Ζακεστίδης-Μαλαμάς-Λιόνας (Κουλούρης)
Δεκάλεπτα: 24-22, 38-35, 61-57, 78-79
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 10, Νικολαΐδης 5 (1), Καμάρας 13 (1), Κωστόπουλος 2, Σεντ Χίλερ 37 (3), Δομπρογιάννης, Καραΐσκος, Παπαζώτος, Σταματογιάννης 7, Ιωαννίδης 4, Σιούντρης
Βίκος (Μιχελάκος): Τζόουνς 10 (1), Σιμιτζής 4 (1), Γεωργίου, Άντερσον 27 (4), Γράβας 6, Διαμαντάκος 1, Καμπερίδης 4, Τσούκας 7 (1), Αρνόκουρος 7, Μαστρογιαννόπουλος 13
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.