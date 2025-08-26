Το Αιγάλεω απέκτησε τον Μααλίκ Κάρτραϊτ ενώ παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Κέβον Βόιλς.

Το Αιγάλεω ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην Elite League μετά από πολλά χρόνια απουσίας και συνεχίζει να διαμορφώνει το ρόστερ του ενόψει της συνέχειας.

Το «σίτι» ανακοίνωσε την απόκτηση του Μααλίκ Κάρτραϊτ, με τον 25χρονο (2,00 μ.) να αναμένεται να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών της ομάδας. Στο παρελθόν ο ίδιος έχει περάσει από την ισλανδική Μπρέινταμπλικ μετρώντας από 18,9 πόντους με 7,6 ριμπάουντ και 5,3 ασίστ.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, στο Αιγάλεω «κλείνει» και ο Κέβον Βόιλς. Ο 25χρονος γκαρντ (1,90 μ.) την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Γεωεργίας με τη φανέλα της BC Rustavi 1991 ενώ την τελευταία του χρονιά στο κολεγιακό πρωτάθλημα, μετρούσε από 15 πόντους με 3,6 ριμπάουντ και 2 ασίστ ως παίκτης του Marshall.