Η Δάφνη Δαφνίου ανακοίνωσε Φακοπουλίδη (pic)

Η ομάδα της Δάφνης έκανε δικό της τον Κώστα Φακοπουλίδη, όπως ανακοίνωσε επίσημα. Ο 25χρονος γκαρντ αγωνίστηκε πέρυσι στον Αμύντα.

Η ανακοίνωση

«Η Διοίκηση του Γ.Σ. Δάφνης Δαφνίου, ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή, Κώστα Φακοπουλίδη!

Ο 25χρονος (11/5/1995) guard, με ύψος 190 εκατοστών, έχει ουκ ω λίγες παραστάσεις από την Α2 κατηγορία & με την εμπειρία του, αναμένεται να βοηθήσει τα μέγιστα τoν σύλλογο στην προσπάθεια που θα κάνει στο δεύτερο τη τάξει πρωτάθλημα της χώρας!

Who is who

Γεννημένος στις 11 Μαίου του 1995, ο Κώστας Φακοπουλίδης ξεκίνησε το μπάσκετ στον Πιερικό Αρχέλαο. Το ταλέντο του δεν άργησε να φανεί και σε ηλικία μόλις 15 ετών, αγωνίστηκε με την αντρική ομάδα στο πρωτάθλημα της Α2. Ακολούθησε ο Ηλυσιακός και οι συμμετοχές του στην Basket League (2013-2014) πριν υποβιβαστεί, με την ομάδα των Ιλισίων, στην Α2 (2014-2015). Η αγωνιστική περίοδος 2015-2016 τον βρήκε στο Παγκράτι κι εν συνεχεία πήρε μεταγραφή για τον Α.Σ. Παπάγου (2016-2018), το Αιγάλεω (2018-2019) και τον Αμύντα (2019-2020)».