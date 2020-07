Πήρε τον Ιάσονα Δημητακόπουλο η Δάφνη Δαφνίου (pic)

Ο 20χρονος γκαρντ έχει φορέσει την φανέλα του Πανιωνίου Λέρου αλλά και του Πανιωνίου Νέας Σμύρνης, με τον οποίο έκανε και το ντεμπούτο του στην Basket League.

Τελευταία του ομάδα ήταν ο Κόροιβος Αμαλιάδας.

Η ανακοίνωση

«Η Διοίκηση του Γ.Σ. Δάφνης Δαφνίου ανακοινώνει την απόκτηση του Ιάσονα Δημητρακόπουλου! Ο 20χρονος (11/6/2000) γκαρντ με ύψος 197 εκατοστών, έρχεται για να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021!

Who is who

Γεννημένος στις 11 Ιουνίου του 2000, ο Ιάσονας Δημητρακόπουλος ξεκίνησε το μπάσκετ στον Πανιώνιο Λέρου πριν "μετακομίσει" σε αυτόν της Νέας Σμύρνης. Με τον "Ιστορικό" αγωνίστηκε μέχρι την Basket League όπου σε οκτώ παιχνίδια της περιόδου 2018-2019, μέτρησε δύο πόντους κατά μέσο όρο. Το καλύτερο του παιχνίδι το πραγματοποίησε στις 24 Μαρτίου του 2019 κόντρα στον Ολυμπιακό σημειώνοντας οκτώ πόντους σε δέκα λεπτά .

Την σεζόν 2019-2020 αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Α2 με την φανέλα του Κόροιβου Αμαλιάδας όπου είχε πέντε πόντους ανά παιχνίδι».