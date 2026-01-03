Η Άρτεμις Σπανού άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα του Παναθηναϊκού απέναντι στον Αθηναϊκό, στο ντέρμπι της Α1 Γυναικών.

Το μεγάλο ντέρμπι της Α1 Γυναικών για τη 12η αγωνιστική διεξάγεται στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Αθηναϊκό.

Σε ένα παιχνίδι που κάνει ντεμπούτο με τα «πράσινα» το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, η Άρτεμις Σπανού.

Η οποία μάλιστα πέτυχε με ένα τρίποντο τους πρώτους της πόντους με τη νέα της ομάδα, που θέλει να συνεχίσει την αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα, απέναντι στον πολύ δυνατό Αθηναϊκό.