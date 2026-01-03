Σπανού: Το πρώτο της καλάθι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
Το μεγάλο ντέρμπι της Α1 Γυναικών για τη 12η αγωνιστική διεξάγεται στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Αθηναϊκό.
Σε ένα παιχνίδι που κάνει ντεμπούτο με τα «πράσινα» το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, η Άρτεμις Σπανού.
Η οποία μάλιστα πέτυχε με ένα τρίποντο τους πρώτους της πόντους με τη νέα της ομάδα, που θέλει να συνεχίσει την αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα, απέναντι στον πολύ δυνατό Αθηναϊκό.
Το πρώτο καλάθι της Σπανού με τον Παναθηναϊκό
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.