Αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού «Παύλος Γιαννακόπουλος». Ξεχωρίζουν τα γκράφιτι με τις μορφές του Παύλου και του Θανάση Γιαννακόπουλου αλλά και του ιδρυτή του συλλόγου, Γιώργου Καλαφάτη.

Ο «Τάφος του Ινδού», γνωστό επίσημα ως κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος», αποτελεί ένα από τα γήπεδα τα οποία παραπέμπουν σε μία άλλη εποχή του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα λειτουργεί ως έδρα του τμήματος μπάσκετ Γυναικών του Παναθηναϊκού, κάτω από τη μία πλαϊνή εξέδρα του επίσης ιστορικού «Απόστολος Νικολαΐδης».

Όπως φαίνεται μέσα από την επίσημη ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, το κλειστό απέκτησε μία ανανεωμένη όψη. Πιο συγκεκριμένα υπήρξαν αλλαγές στους χώρους των αποδυτηρίων, των διαδρόμων αλλά και στις κερκίδες καθώς αφαιρέθηκαν τα προστατευτικά.

Παράλληλα ξεχωρίζουν μερικά από τα γκράφιτι που έγιναν, όπως αυτά για τον Παύλο και τον Θανάση Γιαννακόπουλο.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για το κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Το ιστορικό κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» παρουσιάζει πλέον νέο πρόσωπο εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το κλειστό της Λεωφόρου που μετράει περίπου 66χρόνια ζωής συνεχίζει να αποτελεί το σημείο αναφοράς στα κλειστά γήπεδα όλης της χώρας.

Ο «Τάφος του Ινδού» ανακαινίστηκε στους χώρους των αποδυτηρίων και των διαδρόμων ενώ έχει και μια μεγάλη αλλαγή στις κερκίδες καθώς έφυγαν τα προστατευτικά και έγιναν βαψίματα.

Επιπλέον οι οπαδοί του Συλλόγου επιμελήθηκαν τα νέα γκράφιτι και δεσπόζουν οι μορφές των Τεράστιων Παύλου και Θανάση Γιαννακόπουλου, του ιδρυτή Γεώργιου Καλαφάτη και του «Πατριάρχη» Απόστολου Νικολαϊδη.