Η Γέμελος θα δοκιμάσει την τύχη της στο WNBA (pic)

Οι «Ήλιοι» του Κονέκτικακ έδωσαν συμβόλαιο στην Τζάκι Γέμελος ώστε να πάρει μέρος στην προετοιμασία της ομάδας του WNBA.

Η φόργουορντ του Ολυμπιακού θα δοκιμάσει την τύχη της στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Οι άνθρωποι της αμερικάνικης ομάδας εξήγησαν την απόφασή τους λέγοντας πως, «η Τζάκι παίζει αυτή τη στιγμή το καλύτερο μπάσκετ στην καριέρα της. θα προσφέρει σκληράδα και αθλητικότητα στην προετοιμασία μας».

The Sun have signed @JackiG_23 to a training camp contract.

"Jacki is playing the best basketball of her professional career and defines perseverance. She brings a toughness and versatility to our training camp."

: @EuroCupWomen | @FIBA pic.twitter.com/uFfZ7oIftd

— Connecticut Sun (@ConnecticutSun) March 13, 2020