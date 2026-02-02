FIBA Masters Open 2026: Έρχεται στην Ελλάδα για αθλητές 40+

Σε γήπεδα της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας θα φιλοξενηθεί από τις 4 έως τις 12 Ιουλίου 2026 το FIBA Masters Open, για άνδρες και γυναίκες άνω των 40 ετών, με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Το FIBA Masters Open έρχεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε γήπεδα της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας, με τις ημερομηνίες διεξαγωγής να ορίζονται από τις 4 έως τις 12 Ιουλίου 2026. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή.

Η διοργάνωση απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αγωνιστούν τόσο στο παραδοσιακό μπάσκετ 5×5, όσο και στο 3×3. Πρόκειται για ένα τουρνουά που συνδυάζει τον ανταγωνισμό με τη χαρά του παιχνιδιού και την εμπειρία.

Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι ήδη ιδιαίτερα έντονο, ενώ παράλληλα η διοργάνωση έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς για κάθε ομάδα που θα συμμετέχει θα προσφέρεται δωρεά 100 ευρώ στο FIBA Foundation.

Αναλυτικά

«Το παγκόσμιο πρωτάθλημα της FIBA θα πάρει… το βάπτισμα του πυρός στην Ελλάδα, με το FIBA Masters Open να κάνει το πρώτο του «βήμα» το 2026 στην χώρα μας, σε μια διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 4-12 Ιουλίου σε γήπεδα της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας και θα δώσει την ευκαιρία σε χιλιάδες αθλητές άνω των 40 ετών να γίνουν κομμάτι της ιστορίας του μπάσκετ.

Η ώρα της ξεχωριστής αυτής κοινότητας αθλητών έχει φτάσει, με τις προεγγραφές να έχουν ολοκληρωθεί και τις εγγραφές να είναι πλέον ανοικτές σε ομάδες από όλο τον κόσμο, που θα επιθυμήσουν να ζήσουν μια μοναδική εβδομάδα γιορτής του μπάσκετ στην Ελλάδα, με προτεραιότητα σε όσους δηλώσουν συμμετοχή έως τις 28 Φεβρουαρίου. Το FIBA Masters Open 2026 δεν περιορίζεται σε εθνικές ομάδες, ή παλαίμαχους επαγγελματίες αθλητές, ενώ περισσότερες από μία ομάδες από κάθε χώρα μπορούν να γίνουν δεκτές, καθώς στο τουρνουά θα τηρηθούν ηλικιακά κριτήρια.

Οι συμμετέχοντες αθλητές από όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε άρτιες εγκαταστάσεις με τη βοήθεια έμπειρων στελεχών στη διοργάνωση των τουρνουά της FIBA, μέσα σε μια εορταστική ατμόσφαιρα, όπου μεταξύ άλλων θα μπορέσουν να βιώσουν μια πολύπλευρη μοναδική εμπειρία, εξερευνώντας την κουλτούρα της κάθε χώρας που θα εκπροσωπηθεί στην Ελλάδα, της οποίας τις ομορφιές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ανακαλύψουν, πάντοτε στο πλαίσιο ενός εννιαημέρου σύνδεσης για το κοινό τους πάθος, το μπάσκετ.



Το ενδιαφέρον είναι ήδη παγκόσμια διαδεδομένο για τη διοργάνωση, με 190 ομάδες από όλο τον κόσμο να έχουν προεγγραφεί, ενώ για κάθε ομάδα που εντάσσεται στη διοργάνωση, θα δωριστεί το ποσό των 100 ευρώ στο FIBA Foundation για την ενίσχυση του κοινωνικού έργου και της κληρονομιάς της FIBA, διαβεβαιώνοντας ότι η αγάπη για το παιχνίδι θα συνεχίσει να περιβάλλει τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο.

Οι εγγραφές, που είναι πια ανοικτές, θα ολοκληρωθούν στα τέλη Απριλίου και προτεραιότητα θα αποκτήσουν όσοι δηλώσουν εγγραφή έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, με τις διαθέσιμες θέσεις πλέον να είναι περιορισμένες, μετά την εξαιρετικά μεγάλη ανταπόκριση στην περίοδο των προεγγραφών.

Μπορείτε να κάνετε την δική σας εγγραφή στο FIBA Masters Open 2026 ΕΔΩ.



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κάνετε «κλικ» ΕΔΩ».