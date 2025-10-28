Απίστευτο περιστατικό στη National League 1: Οπαδός μπήκε στο παρκέ και έσπρωξε παίκτη!

Ένα απίστευτο σκηνικό πραγματοποιήθηκε στον αγώνα της National League 1, ανάμεσα στον Απόλλωνα Πατρών και τον Εθνικό Λιβαδειάς.

Το Σάββατο 25/10, ο Απόλλων Πάτρας υποδέχθηκε τον Εθνικό Λιβαδειάς και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 72-63, συνεχίζοντας έτσι στην κορυφή του δεύτερου ομίλου στη National League 1.

Πέρα από τα αγωνιστικά ωστόσο, στο παρκέ του γηπέδου εξελίχθηκε μία απίστευτη στιγμή. Μετά από ένα καλάθι των γηπεδούχων, ο Πιέρ είχε έντονη συζήτηση με έναν από τους παίκτες των φιλοξενούμενων. Ενώ η μεταξύ τους κόντρα φαινόταν να έχει τελειώσει με την επέμβαση των ψυχραιμότερων και τους διαιτητές να έχουν δώσει τεχνική ποινή, ένας οπαδός μπήκε μέσα στο παρκέ!

Μάλιστα, κινήθηκε μέχρι τον παίκτη του Απόλλωνα και τον έσπρωξε! Φυσικά οι διαιτητές και οι υπόλοιποι παίκτες μπήκαν στη μέση και έδιωξαν τον οπαδό.