Δείτε τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής στη National League 1.

Το μεγαλύτερο μέρος της τρίτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της National League 1 ολοκληρώθηκε σήμερα, Σάββατο 18/10. Μεταξύ άλλων, ο Ιωνικός Νίκαιας επέστρεψε στις νίκες ενώ ο Χολαργός παρέμεινε στην κορυφή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

1ος Όμιλος (3η αγωνιστική)

Σάββατο 18/10

Νήαρ Ηστ-Πανελλήνιος 68-84

Αμύντας-ΑΣΑ Αναγέννηση 73-72

ΟΦΗ-ΚΟ Χολαργού 56-77

Μίλων-Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας 65-60

Ιωνικός Ν.-Δάφνη Δαφνίου 84-71

Κυριακή 19/10

13:00 ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια-Ερμής Αργυρούπολης

2ος Όμιλος (3η αγωνιστική)

Σάββατο 18/10

Πανελευσνιακός-Έσπερος 90-70

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-ΝΟ Σαρωνίδας 83-80

Ιόνιος-Απόλλων Π. 61-67

Παγκράτι-ΑΕ Ν. Κηφισιάς 87-79

Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Έσπερος ΓΣ Λαμίας 75-60

Κυριακή 19/10

17:00 Εθνικός Λιβαδειάς-ΕΑ Προμηθέας 2014

3ος Όμιλος (3η αγωνιστική)

Σάββατο 18//10

ΚΑΟ Δράμας-ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 ΑΝΑΒΟΛΗ

Ελευθερούπολη-Γέφυρα 72-61

Πανσερραϊκός-Λεύκιππος Ξάνθης 53-65

Αρετσού Καλαμαριάς-Πανόραμα 54-76

ΧΑΝΘ-Πιερικός Αρχέλαος 76-60

Κομοτηνή-Ιωνικός Ιωνίας 74-61

Αναλυτικά οι αγώνες

1ος Όμιλος

Νήαρ Ηστ – Πανελλήνιος 68-84

Διαιτητές: Τεφτίκης-Ουσταμπασίδης-Αλεξόπουλος Π.

Δεκάλεπτα: 15-16, 32-39, 54-62, 68-84

Νήαρ Ηστ (Ρώσσης): Τζιάλλας 7, Παπανδρέου 16, Πολίτης 8, Μπουργάνος 6 (1), Πιτούλης 10, Παυλόπουλος 10, Νικολαΐδης, Μαραντός 1, Σκόνδρας, Πασχάκης 5 (1), Αποστόλου 5 (1).

Πανελλήνιος (Μάντζαρης): Χρήστου 5 (1), Βερτζαγιάς, Αρφάρας, Ράγκος 7 (1), Μοσιαλός 13 (2), Δρίτσας 8 (1), Μοίρας 4, Σμιθσον 24 (1), Κωστόπουλος 3 (1), Κατιάκος 2, Καλαντζή 18 (4).

Αμύντας – ΑΣΑ Αναγέννηση 73-72

Διαιτητές: Σιδέρης-Βελέντζας-Ιωάννου

Δεκάλεπτα: 11-20, 33-33, 52-51

Αμύντας (Ζούπας): Μανοΐλοβιτς 20 (1), Ζούπας 5, Γκίκας, Ντουζίδης 21 (4), Στεργιάκης, Ιωάννου 10 (2), Κορκόντζελος 4, Δαμιανός, Ματζούρος 7, Ναυπλιώτης 6 (2).

ΑΣΑ Αναγέννηση (Παπαδάκης): Μητροπάπας 3 (1), Μηλαθιανάκης, Κατσούρι 11 (1), Πετράκης 12 (3), Κουκιαδάκης, Στέβοβιτς, Σπυριδάκης 7 (1), Κουρέπης 20, Κουρέπης Η., Ραζής 10 (2), Τοβάρ 9 (1)

ΟΦΗ – Χολαργός 56-77

Διαιτητές: Κοϊμτζόγλου-Καραπαπάς-Παπαδόπουλος Γρ.

Δεκάλεπτα: 14-18, 29-41, 39-58, 56,77

ΟΦΗ (Ράλλης): Σκάνδαλος 4, Χατζηκυριακίδης 10, Μποχωρίδης 4, Τσερκίτσογλου 2, Κασπίρης 3 (1), Τραχανάς 3 (1), Πρωτογεράκης 6, Σταμπουλής 9 (1), Τζιώρας 2, Βασιλάκης 2, Μπαρδάκας 11.

Χολαργός (Θωμόπουλος): Ζαβιτσάνος 14 (2), Σιμοπούλος, Ιωακειμίδης 2, Χατζηνικόλας 5 (1), Οικονόμου 8, Λουκάς 9 (1), Παπαγεωργόπουλος 4, Αλεξιάδης 12 (2), Παπαϊωάννου, Βασιλαντωνάκης 3, Πατεράκης 2, Δοξάς 18

ΑΟΝΣ Μίλων – Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνα 65-60

Διαιτητές: Ξυλάς-Πολάτογλου-Στραγαλινός

Δεκάλεπτα: 13-14, 31-29, 44-44, 65-60

Μίλων (Ζαβός): Αμπατζής, Γιούσι14, Γραμματικός, 2, Δουρουντούς 8, Σανδραμάνης 15 (1), Αθανασούλας 7 (1), Μπαρμπας 8, Οικονομόπουλος, Πετρίδης 11 (1)

Ελευσίνα (Ψυχογίοπουλος): Αϊβαζίδης 2, Κουσούλας 10 (1), Ουκπέμπορ 11, Αμπατζάς 10 (1), Νάσσης 1, Μαργελής 6 (1), Ζαρμακούπης 2, Τουμαζάτος 3 (1), Χαρούνι 15 (2)

Ιωνικός Νίκαιας – Δάφνη Δαφνίου 84-71

Διαιτητές: Κατσαπρακάκης-Κουτίβης-Καρακωνσταντόπουλος

Δεκάλεπτα: 20-23, 45-38, 67-50, 84-71

Ιωνικός Νίκαιας (Καραχάλιος): Ζενλούις 4 (1), Βασιλόπουλος 17 (5), Κασαπάκης, Καράμπουλας, Ντακουλιάς 14 (2), Βουγιούκας 7 (1), Λεκάκης 5 (1), Tόλα 16, Γκάτζο 9 (1), Μαυρομιχάλης 2, Χατζηκυριάκος 10 (2).

Δάφνη Δαφνίου (Στρατικόπουλος): Παπανικολάου, Μόρφος 5 (1), Καραθανάσης 1, Μπήλιος 4, Καράμπελας 10 (2), Πολυτάρχου 23 (3), Πάππος 8 (1), Χλιαουτάκης 3 (1), Χίνης 2, Παπαδόπουλος 6 (2), Μαλούκος 6, Μανωλάτος 3

Η βαθμολογία

1) Χολαργός 6 249-214 35

2) Ιωνικός Νίκαιας 5 244-219 25

3) Μίλων 5 219-200 19

4) Πανελλήνιος 5 254-236 18

5) Αμύντας 5 237-230 7

6) ΑΜ Ελευσίνας 4 219-221 -2

7) Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 4 216-222 -6

8) ΟΦΗ 4 205-232 -27

9) Φανάρια Νάξου 3 165-159 6

10) Δάφνη Δαφνίου 3 160-163 -3

11) Νήαρ Ηστ 3 141-154 -13

12) Παλαιό Φάληρο 2 139-152 -13

13) Ερμής Αργυρούπολης 2 125-171 -46

*Φανάρια Νάξου και Ερμής Αργυρούπολης έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. ** Παλαιό Φάληρο, Δάφνη Δαφνίου και Νήαρ Ηστ έκαναν το ρεπό τους

Επόμενη αγωνιστική (4η , 25/10)

ΑΣΑ Αναγέννηση – ΑΟ Νήαρ Ηστ

Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας – ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια

ΓΣ Δάφνη Δαφνίου – ΑΟΝΣ Μίλων

Πανελλήνιος ΓΣ – ΑΟ Π. Φαλήρου

ΚΟ Χολαργού – ΑΟ Αμύντας

Ερμής ΑΟ Αργυρούπολης – ΟΦΗ

Ρεπό: Ιωνικός Νίκαιας

2ος Όμιλος

Πανελευσινιακός – ΠΟΚ Έσπερος 90-70

Διαιτητές: Ανστασόπουλος-Πετράκης Ι.-Κουτσοδήμος

Δεκάλεπτα: 27-11, 50-24, 75-52, 90-70

Πανελευσινιακός (Βούλγαρης): Γεραμάνης 8, Ιωάννου 5 (1), Ρουμελιώτης-Φαφούτης 2, Σκαράκης, Καραΐσκος 5 (1), Βαφειάδης 9 (3), Σταμέλος 13 (2), Καραμαλέγκος 10(2), Κυριλής 8 (2), Ρεκουνιώτης 9 (1), Αναγνωστόπουλος 10, Κατσογιάννης 11 (3)

ΠΟΚ Έσπερος (Χούμπαυλης): Νταμιάν 11, Βασιλάκος , Μωραΐτης 7 (2), Κοψιάς 9, Αδαμόπουλος 5, Μαραθωνίτης 9 (1), Κόλιος 6 (1), Γκιουλέας 4, Βεργίνης 9 (1), Κασιούμης 10, Κουρτάλης

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – ΝΟ Σαρωνίδας 83-80

Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Νάστος-Διαμαντής

Δεκάλεπτα: 21-19, 47-40, 64-61, 83-80

Γλαύκου Εσπέρου (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 9 (3), Μπαζίνας 13, Νεόφυτος 2, Καφεζάς 11 (2), Ρουμελιώτης, Γκαβασιάδης 10, Φραντζής, Νιφόρας, Καρατζάς, Κογιώνης 14, Αδαμόπουλος 16, Ντόκιτς 8

ΝΟ Σαρωνίδας (Γεωργαντάς): Συμεών 7 (1), Κοντούδης 12, Παξινός 16 (2), Δελίδης 2, Καρλής 7 (1), Παπαζήσης 13 (1), Μόμτσος 2, Κοζοκάρου 2, Γουίλιαμ, Μαράκης 11, Κατωπόδης 8 (1)

Ιόνιος – Απόλλων Πατρών 61-67

Διαιτητές: Τούσης-Ελ Ανύ-Θεοδοσόπουλος

Δεκάλεπτα: 11-15, 23-35, 41-55, 61-67

Ιόνιος (Μούτσιος): Τσιάβες 15 (1), Στάνκοβιτς 10 (1), Σπίνουλας , Στέμπαρης 8, Jan 3 (1), Άντονι 23 (4), Λάππας 2

Απόλλων Πατρών (Ελευθεριάδης): ): Μπράντλει 11 (1), Χειλάρης 8, Παπαφωτίου 3 (1), Μανάκας 8, Σταμάτης 17 (4), Ανέστης , Ζούμπος 10, Αθανασόπουλος , Κώττας 8, Πίτερ 2

Παγκράτι – ΑΕ Ν. Κηφισιάς 87-79

Διαιτητές: Βαγγάλης-Κονταξάκης-Σπυρλιδάκης

Δεκάλεπτα: 30-26, 53-45, 71-62, 87-79

Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Έσπερος Λαμίας 75-60

Διαιτητές: Αναστασίου-Οικονόμου Ι.-Ρώτας

Δεκάλεπτα: 9-16, 28-25, 48-41, 75-60

Κρόνος Αγ. Δημητρίου (Καράμπας): Ντέιβιντ 2, Τουτζιαράκης 16, Κακαβιάς 1, Πιουσκουλόγλου, Μοτσενίγος 3 (1), Δημητρίου, Τσουργιάννης 7, Μαστόρος 7, Καραλευθέρης 17 (1), Τσάβος 6, Ψημίτης 16 (1)

Έσπερος Λαμίας (Σοφογιάννης): Νυδριώτης, Μουρατίδης, Καμαρίνος 2, Σαραντόπουλος 8, Γρούδος, Γεωργοπαπαδάκος 20 (1), Μαλανδρής 1, Πανάγος 3 (1), Γκίγκαουρι 9 (1), Κατσιάρης, Μπόρσης, Λάζιτς 17 (2)

Η βαθμολογία

1) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 6 235-203 32

2) Απόλλων Πάτρας 5 223-210 13

3) ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου Πάτρας 5 223-222 1

4) Παγκράτι 5 243-246 -3

5) ΑΕΝ Κηφισιάς 4 237-229 8

6) Ιόνιος 4 225-231 -6

7) Σαρωνίδα 4 237-251 -14

8) Έσπερος Καλλιθέας 4 201-219 -18

9) Προμηθέας Πάτρας 3 172-155 17

10) Ηλυσιακός 3 162-151 11

11) Πανελευσινιακός 3 161-156 5

12) Εθνικός Λιβαδειάς 3 143-149 -6

13) Έσπερος Λαμίας 2 120-160 -40

*Εθνικός Λιβαδειάς και Προμηθέας Πάτρας έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. ** Ηλυσιακός, Εσπερος Λαμίας και Πανελευσινιακός έκαναν το ρεπό τους

Επόμενη αγωνιστική (4η , 25/10)

ΑΕ Ν. Κηφισιάς – Ιόνιος Αθλητικός Σύλλογος

ΝΟ Σαρωνίδας – Πανελευσινιακός ΑΟΚ

ΑΣ Απόλλων Πατρών – Εθνικός Λιβαδειάς

Έσπερος ΓΣ Λαμίας – ΑΟ Παγκρατίου

ΠΟΚ Έσπερος – Ηλυσιακός ΑΟ

ΕΑ Προμηθέας 2014 – Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου

Ρεπό: Κρόνος Αγ. Δημητρίου

3ος Όμιλος

Ελευθερούπολη-Γέφυρα 72-61

Διαιτητές: Νέδογλου-Μιχέλης-Τσαρδούλιας Τ.

Δεκάλεπτα: 18-15, 36-34, 58-45, 72-61

Ελευθερούπολη (Σίσκος-Μουλλάκης): Ναούμης 12(3), Γουίνφιλντ 10(2), Μουλλάκης, Γοργόνης 18(2), Τσέλλος 11(2), Μπόλδογλου 4, Ντίνος, Μουτίδης 15, Τσούκ-Αργυριάδης 2.

ΜΓΣ Γέφυρας (Βαχαρίδης-Δαδάλας): Μαλτέζος 15, Βλάσιος 16(2), Ναούμης 8(2), Λαζάρου 5, Μούτσιος 3, Μαργαριτόπουλος 2, Μπαδιάς 6, Μανωλακίδης 2, Γαλατσόπουλος 2, Κουρουτζίδης, Σόφιανιτς 2, Στράτος.

Πανσερραϊκός-Λεύκιππος Ξάνθης 53-65

Διαιτητές: Κανελλίδης-Καντζουρίδης-Καντερές

Δεκάλεπτα: 15-22, 26-38, 36-50, 53-65

Πανσερραϊκός (Κήρυκος-Μπουτάκογλου): Ντωνές 2, Τόμσον 21(1), Βατζήκας 4, Γεωργιάδης, Γκατζιούρας, Γιαλαμάς 2, Τσιροπούλης 6, Ανδρικακης 4(1), Μπίλιος 2, Δημαλής, Κεμανετζής 5(1), Μελαδιανός 7(1).

Λεύκιππος Ξάνθης (Ζαφειρούδης-Κούτρας): Μακαρατζής 4, Παλλάκης 10, Απαζίδης 16(1), Βρέττας 15(1), Κυφωνίδης 16(2), Μπουτσακτσή, Γιακουλας 4, Διαμαντής, Χριστοφορίδης, Πολχρόνης.

ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς-Πανόραμα 54-76

Διαιτητές: Παπαγερίδης-Αγραφιώτης Γρ.-Αναστασιάδης Γ.

Δεκάλεπτα: 10-15, 27-34, 42-57, 54-76

ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς (Πετρόπουλος): Τραπεζάνογλου 8, Φρύδας 8(1), Πεχλιβανίδης 10(1), Αλευράς, Σιόγκας 7, Κυριακού 10(2), Γιαννάτος 3(1), Προβατίδης 6(2), Πασχαλίδης, Δημητρόπουλος, Ιγγλέζος, Ασβεστόπουλος 2.

ΑΣ Πανόραμα (Λαζάρου-Καραμανώλης): Μανθόπουλος 5, Λαγός 24(6), Μισαηλίδης 5, Χαλάτσης, Πυδαράκης 8(1), Περιστεράκης, Καλαμπάκας 14(2), Κωστίκας 4, Ρουκουνάκης, Δάρατζης, Σιδηράς, Σλιμ Λόρενς 16.

ΧΑΝΘ-Πιερικός Αρχέλαος 76-60

Διαιτητές: Κωνσταντινέλης-Σταμπουλής-Χατζηκώστας

Δεκάλεπτα: 17-13, 37-28, 55-42, 76-60

ΧΑΝΘ (Μπουσβάρος-Κομποδιέτας): Ταζόπουλος 6, Ανδρέου 12, Ιωαννίδης 17(2), Μελαδιανός 8, Γκοτζαμανίδης 6, Ζιάκας 7(1), Παπαδόπουλος 5(1), Καψαλος 15(1).

Πιερικός Αρχέλαος (Χατζηιωάννου-Ξηρομερίτης): Παπαχρήστος 2, Τσέιμπερς 20, Ράπτης 10(1), Παπαδόπουλος 7(1), Λιόλιος 2, Καρυώτης 2, Δήμου 6, Κοντσές 5(1), Μποτζώρης 6(2), Μπαναβας

ΓΑΣ Κομοτηνή-Ιωνικός Ιωνίας 74-61

Διαιτητές: Ντούρας-Κασούμης-Σελεβός

Δεκάλεπτα: 24-10, 50-31, 66-49, 74-61

ΓΑΣ Κομοτηνή (Λιόγας-Δενδρινός): Δεληγεώργης 8(1), Γκρέι 7(1), Κάλτσος 2, Περρής 20(2), Χονδρόπουλος 12(4), Σκλήβας 5, Λυκογιάννης 6(2), Βλάσσης 6, Δρέλλας 8, Μαλαμίδης.

Ιωνικός Ιωνίας (Γουλτίδης-Παπαπέτρου): Κελεσίδης 3(1), Ελευθεριάδης 11, Παπασάβογλου 5(1), Γκιφόπουλος 6, Τσαχτσίρας 6, Σαχμπατιάν 2, Τσαρτσάλης 1, Κουτουξίδης 5(1), Φόρογλου 8(1), Μπένας 8(1), Αχτσής 8(2).

Η βαθμολογία

1) ΓΑΣ Κομοτηνή 6 238-173 65

2) ΧΑΝΘ 5 213-178 35

3) Λεύκιππος Ξάνθης 5 189-189 0

4) ΑΣ Πανόραμα 5 197-199 -2

5) ΜΓΣ Γέφυρας 5 224-229 -5

6) ΚΑΟ Χαλκιδικής 4 171-141 30

7) ΔΕΚΑ 4 166-142 24

8) Ελευθερούπολη 4 215-218 -3

9) Ιωνικός Ιωνίας 3 135-130 5

10) Αρετσού Καλαμαριάς 3 202-239 -37

11) Πανσερραϊκός 3 183-221 -38

12) Πιερικός Αρχέλαος 3 180-238 -58

13) ΚΑΟ Δράμας 1 85-101 -16

*ΚΑΟ Δράμας και ΚΑΟ Χαλκιδικής έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. **ΔΕΚΑ, Ιωνικός Ιωνίας και ΚΑΟ Δράμας έκαναν το ρεπό τους

Επόμενη αγωνιστική (4η , 25/10)

ΑΟ Λεύκιππος Ξάνθης – ΓΣ Ελευθερούπολης

ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος – ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς

ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας – ΧΑΝΘ

ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 – ΔΕΚΑ

ΜΓΣ Γέφυρας – ΚΑΟ Δράμας

ΑΣ Πανόραμα – ΜΓΣ Πανσερραϊκός