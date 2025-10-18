National League 1: Τα αποτελέσματα του Σαββάτου (18/10) της τρίτης αγωνιστικής
Το μεγαλύτερο μέρος της τρίτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της National League 1 ολοκληρώθηκε σήμερα, Σάββατο 18/10. Μεταξύ άλλων, ο Ιωνικός Νίκαιας επέστρεψε στις νίκες ενώ ο Χολαργός παρέμεινε στην κορυφή.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
1ος Όμιλος (3η αγωνιστική)
Σάββατο 18/10
- Νήαρ Ηστ-Πανελλήνιος 68-84
- Αμύντας-ΑΣΑ Αναγέννηση 73-72
- ΟΦΗ-ΚΟ Χολαργού 56-77
- Μίλων-Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας 65-60
- Ιωνικός Ν.-Δάφνη Δαφνίου 84-71
Κυριακή 19/10
- 13:00 ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια-Ερμής Αργυρούπολης
2ος Όμιλος (3η αγωνιστική)
Σάββατο 18/10
- Πανελευσνιακός-Έσπερος 90-70
- ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-ΝΟ Σαρωνίδας 83-80
- Ιόνιος-Απόλλων Π. 61-67
- Παγκράτι-ΑΕ Ν. Κηφισιάς 87-79
- Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Έσπερος ΓΣ Λαμίας 75-60
Κυριακή 19/10
- 17:00 Εθνικός Λιβαδειάς-ΕΑ Προμηθέας 2014
3ος Όμιλος (3η αγωνιστική)
Σάββατο 18//10
- ΚΑΟ Δράμας-ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 ΑΝΑΒΟΛΗ
- Ελευθερούπολη-Γέφυρα 72-61
- Πανσερραϊκός-Λεύκιππος Ξάνθης 53-65
- Αρετσού Καλαμαριάς-Πανόραμα 54-76
- ΧΑΝΘ-Πιερικός Αρχέλαος 76-60
- Κομοτηνή-Ιωνικός Ιωνίας 74-61
Αναλυτικά οι αγώνες
1ος Όμιλος
Νήαρ Ηστ – Πανελλήνιος 68-84
Διαιτητές: Τεφτίκης-Ουσταμπασίδης-Αλεξόπουλος Π.
Δεκάλεπτα: 15-16, 32-39, 54-62, 68-84
Νήαρ Ηστ (Ρώσσης): Τζιάλλας 7, Παπανδρέου 16, Πολίτης 8, Μπουργάνος 6 (1), Πιτούλης 10, Παυλόπουλος 10, Νικολαΐδης, Μαραντός 1, Σκόνδρας, Πασχάκης 5 (1), Αποστόλου 5 (1).
Πανελλήνιος (Μάντζαρης): Χρήστου 5 (1), Βερτζαγιάς, Αρφάρας, Ράγκος 7 (1), Μοσιαλός 13 (2), Δρίτσας 8 (1), Μοίρας 4, Σμιθσον 24 (1), Κωστόπουλος 3 (1), Κατιάκος 2, Καλαντζή 18 (4).
Αμύντας – ΑΣΑ Αναγέννηση 73-72
Διαιτητές: Σιδέρης-Βελέντζας-Ιωάννου
Δεκάλεπτα: 11-20, 33-33, 52-51
Αμύντας (Ζούπας): Μανοΐλοβιτς 20 (1), Ζούπας 5, Γκίκας, Ντουζίδης 21 (4), Στεργιάκης, Ιωάννου 10 (2), Κορκόντζελος 4, Δαμιανός, Ματζούρος 7, Ναυπλιώτης 6 (2).
ΑΣΑ Αναγέννηση (Παπαδάκης): Μητροπάπας 3 (1), Μηλαθιανάκης, Κατσούρι 11 (1), Πετράκης 12 (3), Κουκιαδάκης, Στέβοβιτς, Σπυριδάκης 7 (1), Κουρέπης 20, Κουρέπης Η., Ραζής 10 (2), Τοβάρ 9 (1)
ΟΦΗ – Χολαργός 56-77
Διαιτητές: Κοϊμτζόγλου-Καραπαπάς-Παπαδόπουλος Γρ.
Δεκάλεπτα: 14-18, 29-41, 39-58, 56,77
ΟΦΗ (Ράλλης): Σκάνδαλος 4, Χατζηκυριακίδης 10, Μποχωρίδης 4, Τσερκίτσογλου 2, Κασπίρης 3 (1), Τραχανάς 3 (1), Πρωτογεράκης 6, Σταμπουλής 9 (1), Τζιώρας 2, Βασιλάκης 2, Μπαρδάκας 11.
Χολαργός (Θωμόπουλος): Ζαβιτσάνος 14 (2), Σιμοπούλος, Ιωακειμίδης 2, Χατζηνικόλας 5 (1), Οικονόμου 8, Λουκάς 9 (1), Παπαγεωργόπουλος 4, Αλεξιάδης 12 (2), Παπαϊωάννου, Βασιλαντωνάκης 3, Πατεράκης 2, Δοξάς 18
ΑΟΝΣ Μίλων – Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνα 65-60
Διαιτητές: Ξυλάς-Πολάτογλου-Στραγαλινός
Δεκάλεπτα: 13-14, 31-29, 44-44, 65-60
Μίλων (Ζαβός): Αμπατζής, Γιούσι14, Γραμματικός, 2, Δουρουντούς 8, Σανδραμάνης 15 (1), Αθανασούλας 7 (1), Μπαρμπας 8, Οικονομόπουλος, Πετρίδης 11 (1)
Ελευσίνα (Ψυχογίοπουλος): Αϊβαζίδης 2, Κουσούλας 10 (1), Ουκπέμπορ 11, Αμπατζάς 10 (1), Νάσσης 1, Μαργελής 6 (1), Ζαρμακούπης 2, Τουμαζάτος 3 (1), Χαρούνι 15 (2)
Ιωνικός Νίκαιας – Δάφνη Δαφνίου 84-71
Διαιτητές: Κατσαπρακάκης-Κουτίβης-Καρακωνσταντόπουλος
Δεκάλεπτα: 20-23, 45-38, 67-50, 84-71
Ιωνικός Νίκαιας (Καραχάλιος): Ζενλούις 4 (1), Βασιλόπουλος 17 (5), Κασαπάκης, Καράμπουλας, Ντακουλιάς 14 (2), Βουγιούκας 7 (1), Λεκάκης 5 (1), Tόλα 16, Γκάτζο 9 (1), Μαυρομιχάλης 2, Χατζηκυριάκος 10 (2).
Δάφνη Δαφνίου (Στρατικόπουλος): Παπανικολάου, Μόρφος 5 (1), Καραθανάσης 1, Μπήλιος 4, Καράμπελας 10 (2), Πολυτάρχου 23 (3), Πάππος 8 (1), Χλιαουτάκης 3 (1), Χίνης 2, Παπαδόπουλος 6 (2), Μαλούκος 6, Μανωλάτος 3
Η βαθμολογία
1) Χολαργός 6 249-214 35
2) Ιωνικός Νίκαιας 5 244-219 25
3) Μίλων 5 219-200 19
4) Πανελλήνιος 5 254-236 18
5) Αμύντας 5 237-230 7
6) ΑΜ Ελευσίνας 4 219-221 -2
7) Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 4 216-222 -6
8) ΟΦΗ 4 205-232 -27
9) Φανάρια Νάξου 3 165-159 6
10) Δάφνη Δαφνίου 3 160-163 -3
11) Νήαρ Ηστ 3 141-154 -13
12) Παλαιό Φάληρο 2 139-152 -13
13) Ερμής Αργυρούπολης 2 125-171 -46
*Φανάρια Νάξου και Ερμής Αργυρούπολης έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. ** Παλαιό Φάληρο, Δάφνη Δαφνίου και Νήαρ Ηστ έκαναν το ρεπό τους
Επόμενη αγωνιστική (4η , 25/10)
ΑΣΑ Αναγέννηση – ΑΟ Νήαρ Ηστ
Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας – ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια
ΓΣ Δάφνη Δαφνίου – ΑΟΝΣ Μίλων
Πανελλήνιος ΓΣ – ΑΟ Π. Φαλήρου
ΚΟ Χολαργού – ΑΟ Αμύντας
Ερμής ΑΟ Αργυρούπολης – ΟΦΗ
Ρεπό: Ιωνικός Νίκαιας
2ος Όμιλος
Πανελευσινιακός – ΠΟΚ Έσπερος 90-70
Διαιτητές: Ανστασόπουλος-Πετράκης Ι.-Κουτσοδήμος
Δεκάλεπτα: 27-11, 50-24, 75-52, 90-70
Πανελευσινιακός (Βούλγαρης): Γεραμάνης 8, Ιωάννου 5 (1), Ρουμελιώτης-Φαφούτης 2, Σκαράκης, Καραΐσκος 5 (1), Βαφειάδης 9 (3), Σταμέλος 13 (2), Καραμαλέγκος 10(2), Κυριλής 8 (2), Ρεκουνιώτης 9 (1), Αναγνωστόπουλος 10, Κατσογιάννης 11 (3)
ΠΟΚ Έσπερος (Χούμπαυλης): Νταμιάν 11, Βασιλάκος , Μωραΐτης 7 (2), Κοψιάς 9, Αδαμόπουλος 5, Μαραθωνίτης 9 (1), Κόλιος 6 (1), Γκιουλέας 4, Βεργίνης 9 (1), Κασιούμης 10, Κουρτάλης
ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – ΝΟ Σαρωνίδας 83-80
Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Νάστος-Διαμαντής
Δεκάλεπτα: 21-19, 47-40, 64-61, 83-80
Γλαύκου Εσπέρου (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 9 (3), Μπαζίνας 13, Νεόφυτος 2, Καφεζάς 11 (2), Ρουμελιώτης, Γκαβασιάδης 10, Φραντζής, Νιφόρας, Καρατζάς, Κογιώνης 14, Αδαμόπουλος 16, Ντόκιτς 8
ΝΟ Σαρωνίδας (Γεωργαντάς): Συμεών 7 (1), Κοντούδης 12, Παξινός 16 (2), Δελίδης 2, Καρλής 7 (1), Παπαζήσης 13 (1), Μόμτσος 2, Κοζοκάρου 2, Γουίλιαμ, Μαράκης 11, Κατωπόδης 8 (1)
Ιόνιος – Απόλλων Πατρών 61-67
Διαιτητές: Τούσης-Ελ Ανύ-Θεοδοσόπουλος
Δεκάλεπτα: 11-15, 23-35, 41-55, 61-67
Ιόνιος (Μούτσιος): Τσιάβες 15 (1), Στάνκοβιτς 10 (1), Σπίνουλας , Στέμπαρης 8, Jan 3 (1), Άντονι 23 (4), Λάππας 2
Απόλλων Πατρών (Ελευθεριάδης): ): Μπράντλει 11 (1), Χειλάρης 8, Παπαφωτίου 3 (1), Μανάκας 8, Σταμάτης 17 (4), Ανέστης , Ζούμπος 10, Αθανασόπουλος , Κώττας 8, Πίτερ 2
Παγκράτι – ΑΕ Ν. Κηφισιάς 87-79
Διαιτητές: Βαγγάλης-Κονταξάκης-Σπυρλιδάκης
Δεκάλεπτα: 30-26, 53-45, 71-62, 87-79
Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Έσπερος Λαμίας 75-60
Διαιτητές: Αναστασίου-Οικονόμου Ι.-Ρώτας
Δεκάλεπτα: 9-16, 28-25, 48-41, 75-60
Κρόνος Αγ. Δημητρίου (Καράμπας): Ντέιβιντ 2, Τουτζιαράκης 16, Κακαβιάς 1, Πιουσκουλόγλου, Μοτσενίγος 3 (1), Δημητρίου, Τσουργιάννης 7, Μαστόρος 7, Καραλευθέρης 17 (1), Τσάβος 6, Ψημίτης 16 (1)
Έσπερος Λαμίας (Σοφογιάννης): Νυδριώτης, Μουρατίδης, Καμαρίνος 2, Σαραντόπουλος 8, Γρούδος, Γεωργοπαπαδάκος 20 (1), Μαλανδρής 1, Πανάγος 3 (1), Γκίγκαουρι 9 (1), Κατσιάρης, Μπόρσης, Λάζιτς 17 (2)
Η βαθμολογία
1) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 6 235-203 32
2) Απόλλων Πάτρας 5 223-210 13
3) ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου Πάτρας 5 223-222 1
4) Παγκράτι 5 243-246 -3
5) ΑΕΝ Κηφισιάς 4 237-229 8
6) Ιόνιος 4 225-231 -6
7) Σαρωνίδα 4 237-251 -14
8) Έσπερος Καλλιθέας 4 201-219 -18
9) Προμηθέας Πάτρας 3 172-155 17
10) Ηλυσιακός 3 162-151 11
11) Πανελευσινιακός 3 161-156 5
12) Εθνικός Λιβαδειάς 3 143-149 -6
13) Έσπερος Λαμίας 2 120-160 -40
*Εθνικός Λιβαδειάς και Προμηθέας Πάτρας έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. ** Ηλυσιακός, Εσπερος Λαμίας και Πανελευσινιακός έκαναν το ρεπό τους
Επόμενη αγωνιστική (4η , 25/10)
ΑΕ Ν. Κηφισιάς – Ιόνιος Αθλητικός Σύλλογος
ΝΟ Σαρωνίδας – Πανελευσινιακός ΑΟΚ
ΑΣ Απόλλων Πατρών – Εθνικός Λιβαδειάς
Έσπερος ΓΣ Λαμίας – ΑΟ Παγκρατίου
ΠΟΚ Έσπερος – Ηλυσιακός ΑΟ
ΕΑ Προμηθέας 2014 – Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου
Ρεπό: Κρόνος Αγ. Δημητρίου
3ος Όμιλος
Ελευθερούπολη-Γέφυρα 72-61
Διαιτητές: Νέδογλου-Μιχέλης-Τσαρδούλιας Τ.
Δεκάλεπτα: 18-15, 36-34, 58-45, 72-61
Ελευθερούπολη (Σίσκος-Μουλλάκης): Ναούμης 12(3), Γουίνφιλντ 10(2), Μουλλάκης, Γοργόνης 18(2), Τσέλλος 11(2), Μπόλδογλου 4, Ντίνος, Μουτίδης 15, Τσούκ-Αργυριάδης 2.
ΜΓΣ Γέφυρας (Βαχαρίδης-Δαδάλας): Μαλτέζος 15, Βλάσιος 16(2), Ναούμης 8(2), Λαζάρου 5, Μούτσιος 3, Μαργαριτόπουλος 2, Μπαδιάς 6, Μανωλακίδης 2, Γαλατσόπουλος 2, Κουρουτζίδης, Σόφιανιτς 2, Στράτος.
Πανσερραϊκός-Λεύκιππος Ξάνθης 53-65
Διαιτητές: Κανελλίδης-Καντζουρίδης-Καντερές
Δεκάλεπτα: 15-22, 26-38, 36-50, 53-65
Πανσερραϊκός (Κήρυκος-Μπουτάκογλου): Ντωνές 2, Τόμσον 21(1), Βατζήκας 4, Γεωργιάδης, Γκατζιούρας, Γιαλαμάς 2, Τσιροπούλης 6, Ανδρικακης 4(1), Μπίλιος 2, Δημαλής, Κεμανετζής 5(1), Μελαδιανός 7(1).
Λεύκιππος Ξάνθης (Ζαφειρούδης-Κούτρας): Μακαρατζής 4, Παλλάκης 10, Απαζίδης 16(1), Βρέττας 15(1), Κυφωνίδης 16(2), Μπουτσακτσή, Γιακουλας 4, Διαμαντής, Χριστοφορίδης, Πολχρόνης.
ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς-Πανόραμα 54-76
Διαιτητές: Παπαγερίδης-Αγραφιώτης Γρ.-Αναστασιάδης Γ.
Δεκάλεπτα: 10-15, 27-34, 42-57, 54-76
ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς (Πετρόπουλος): Τραπεζάνογλου 8, Φρύδας 8(1), Πεχλιβανίδης 10(1), Αλευράς, Σιόγκας 7, Κυριακού 10(2), Γιαννάτος 3(1), Προβατίδης 6(2), Πασχαλίδης, Δημητρόπουλος, Ιγγλέζος, Ασβεστόπουλος 2.
ΑΣ Πανόραμα (Λαζάρου-Καραμανώλης): Μανθόπουλος 5, Λαγός 24(6), Μισαηλίδης 5, Χαλάτσης, Πυδαράκης 8(1), Περιστεράκης, Καλαμπάκας 14(2), Κωστίκας 4, Ρουκουνάκης, Δάρατζης, Σιδηράς, Σλιμ Λόρενς 16.
ΧΑΝΘ-Πιερικός Αρχέλαος 76-60
Διαιτητές: Κωνσταντινέλης-Σταμπουλής-Χατζηκώστας
Δεκάλεπτα: 17-13, 37-28, 55-42, 76-60
ΧΑΝΘ (Μπουσβάρος-Κομποδιέτας): Ταζόπουλος 6, Ανδρέου 12, Ιωαννίδης 17(2), Μελαδιανός 8, Γκοτζαμανίδης 6, Ζιάκας 7(1), Παπαδόπουλος 5(1), Καψαλος 15(1).
Πιερικός Αρχέλαος (Χατζηιωάννου-Ξηρομερίτης): Παπαχρήστος 2, Τσέιμπερς 20, Ράπτης 10(1), Παπαδόπουλος 7(1), Λιόλιος 2, Καρυώτης 2, Δήμου 6, Κοντσές 5(1), Μποτζώρης 6(2), Μπαναβας
ΓΑΣ Κομοτηνή-Ιωνικός Ιωνίας 74-61
Διαιτητές: Ντούρας-Κασούμης-Σελεβός
Δεκάλεπτα: 24-10, 50-31, 66-49, 74-61
ΓΑΣ Κομοτηνή (Λιόγας-Δενδρινός): Δεληγεώργης 8(1), Γκρέι 7(1), Κάλτσος 2, Περρής 20(2), Χονδρόπουλος 12(4), Σκλήβας 5, Λυκογιάννης 6(2), Βλάσσης 6, Δρέλλας 8, Μαλαμίδης.
Ιωνικός Ιωνίας (Γουλτίδης-Παπαπέτρου): Κελεσίδης 3(1), Ελευθεριάδης 11, Παπασάβογλου 5(1), Γκιφόπουλος 6, Τσαχτσίρας 6, Σαχμπατιάν 2, Τσαρτσάλης 1, Κουτουξίδης 5(1), Φόρογλου 8(1), Μπένας 8(1), Αχτσής 8(2).
Η βαθμολογία
1) ΓΑΣ Κομοτηνή 6 238-173 65
2) ΧΑΝΘ 5 213-178 35
3) Λεύκιππος Ξάνθης 5 189-189 0
4) ΑΣ Πανόραμα 5 197-199 -2
5) ΜΓΣ Γέφυρας 5 224-229 -5
6) ΚΑΟ Χαλκιδικής 4 171-141 30
7) ΔΕΚΑ 4 166-142 24
8) Ελευθερούπολη 4 215-218 -3
9) Ιωνικός Ιωνίας 3 135-130 5
10) Αρετσού Καλαμαριάς 3 202-239 -37
11) Πανσερραϊκός 3 183-221 -38
12) Πιερικός Αρχέλαος 3 180-238 -58
13) ΚΑΟ Δράμας 1 85-101 -16
*ΚΑΟ Δράμας και ΚΑΟ Χαλκιδικής έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. **ΔΕΚΑ, Ιωνικός Ιωνίας και ΚΑΟ Δράμας έκαναν το ρεπό τους
Επόμενη αγωνιστική (4η , 25/10)
ΑΟ Λεύκιππος Ξάνθης – ΓΣ Ελευθερούπολης
ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος – ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς
ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας – ΧΑΝΘ
ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 – ΔΕΚΑ
ΜΓΣ Γέφυρας – ΚΑΟ Δράμας
ΑΣ Πανόραμα – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.