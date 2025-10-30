Ιωνικός: Πραγματοποίησε φιλικό αγώνα αλληλεγγύης με την Εθνική Ενόπλων
Ο Ιωνικός και η Εθνική Ενόπλων πραγματοποίησαν ένα ακόμη φιλικό αλληλεγγύης. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας από τη Νίκαια:
Σε μια όμορφη γιορτή του αθλητισμού και της προσφοράς, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο «Πλάτων» ο Φιλικός Αγώνας Αλληλεγγύης μεταξύ του Ιωνικού Νίκαιας και της Εθνικής Ενόπλων, ενισχύοντας το έργο του Τομέα Πρόνοιας της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν — φιλάθλους, γονείς, παίκτες, προπονητές και φορείς — σε αυτήν την πρωτοβουλία αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.
Ευχαριστούμε θερμά για την συμβολή τους σε αυτή την προσπάθεια:
Bella Frutta SA by ORSERO (χορηγός ακαδημιών και ανδρικής ομάδας)
Π.Σ.Α.Κ.Κ.
Σ.ΠΑ.Κ.Ι.Ν.
ΣΥ.Κ.Κ.Ν.Α.
Την κα Λουϊζα Κοσμίδου (γιατρός της ομάδας μας)
Τον κ. Ηλία Ξένο (γιατρός)
Ο αθλητισμός ενώνει και η προσφορά δίνει νόημα σε κάθε προσπάθεια!
Μαζί, σε κάθε βήμα!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.