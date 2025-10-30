Ο Ιωνικός και η Εθνική Ενόπλων πραγματοποίησαν ένα φιλικό παιχνίδι με σκοπό να ενισχύσουν το έργο του Τομέα Πρόνοιας της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας.

Ο Ιωνικός και η Εθνική Ενόπλων πραγματοποίησαν ένα ακόμη φιλικό αλληλεγγύης. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας από τη Νίκαια:

Σε μια όμορφη γιορτή του αθλητισμού και της προσφοράς, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο «Πλάτων» ο Φιλικός Αγώνας Αλληλεγγύης μεταξύ του Ιωνικού Νίκαιας και της Εθνικής Ενόπλων, ενισχύοντας το έργο του Τομέα Πρόνοιας της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν — φιλάθλους, γονείς, παίκτες, προπονητές και φορείς — σε αυτήν την πρωτοβουλία αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.

Ευχαριστούμε θερμά για την συμβολή τους σε αυτή την προσπάθεια:

Bella Frutta SA by ORSERO (χορηγός ακαδημιών και ανδρικής ομάδας)

Π.Σ.Α.Κ.Κ.

Σ.ΠΑ.Κ.Ι.Ν.

ΣΥ.Κ.Κ.Ν.Α.

Την κα Λουϊζα Κοσμίδου (γιατρός της ομάδας μας)

Τον κ. Ηλία Ξένο (γιατρός)

Ο αθλητισμός ενώνει και η προσφορά δίνει νόημα σε κάθε προσπάθεια!

Μαζί, σε κάθε βήμα!