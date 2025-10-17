Κλείνει την διαβολοβδομάδα ως νικητής με τον ανανεωμένο Χολμς!

Δεύτερο πιάτο της διαβολοβδομάδας με δύσκολη αποστολή για τον Παναθηναϊκό που δοκιμάζεται στην έδρα της Εφές (20:30) για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μετά τη Βιλερμπάν καλείται να τα καταφέρει και απέναντι στην Εφές ώστε να κάνει το 2/2 στη δεύτερη διπλή αγωνιστική της σεζόν στην Euroleague και να μείνει στο γκρουπ της κορυφής.

Οι «πράσινοι» μπορεί να… ίδρωσαν παραπάνω του αναμενόμενου, αλλά έκαμψαν την αντίσταση της γαλλικής ομάδας στο «Telekom Center Athens» (91-85) καθώς η διαφορά στην ποσότητα και την ποιότητα των λύσεων έκανε τη διαφορά και υποσκέλισε την αμυντική αδυναμία του «τριφυλλιού» που δέχθηκε 15 τρίποντα (15/32 είχαν οι φιλοξενούμενοι) και είχε μόλις ένα κλέψιμο, με αποτέλεσμα να μην βρίσκει εύκολους πόντους στο ανοικτό γήπεδο.

Αυτό που μετρά πάντως είναι η νίκη που ανέβασε τον Παναθηναϊκό στο 3-1 και επιμέρους η πρώτη μεγάλη εμφάνιση του Χολμς, ο οποίος κατέγραψε double-double (24 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και αποτέλεσε τον έτερο πόλο πέραν του Ναν που επέστρεψε στη δράση με 26 πόντους.

Πλέον σειρά έχει η δοκιμασία στην Πόλη με την Εφές, η οποία προέρχεται από τη νίκη στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού (78-82) που την ανέβασε στο 2-2, με την πρώην ομάδα του Αταμάν να έχει ένα γεμάτο ρόστερ με πρωτοκλασάτες λύσεις που δεδομένα αυξάνει την ισχύ της στο «σπίτι» της.

Οι δύο ομάδες έχουν νωπές τις μνήμες από την περσινή σειρά των Playoffs όπου ο Παναθηναϊκός με 3-2 πήρε το εισιτήριο για το Final-4 και θέλει και αυτή τη φορά τη νίκη για να ανέβει βαθμολογικά με όχημα την ποιότητά του. Στο 1.83 η νίκη στο «Basketball Development Center».

Ο ανεβασμένος λόγω της εμφάνισης με τη Βιλερμπάν, Χολμς θέλει να δώσει συνέχεια σε ένα δύσκολο τεστ, έχοντας δεδομένη ικανότητα στο ζωγραφιστό. Στο 2.20 οι Over 9.5 πόντοι του Αμερικανού σέντερ.

Όσο για την Εφές του Ιγκόρ Κοκόσκοφ, μία από τις λύσεις που βρήκε στο ΣΕΦ ήταν ο διψήφιος Ντόζιερ (11). Στο 2.15 οι Over 9.5 πόντοι του δυναμικού Αμερικανού γκαρντ.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

